Antalya'da şüpheli ölüm: Yaşlı kadının cesedini su çukurunda buldular
Antalya'da 4 metre derinliğindeki su çukurunda bir kişinin cesedi bulundu. Yapılan incelemelerde cansız bedenin 71 yaşındaki Emine Aşçı'ya ait olduğu belirlendi.
Acı olay Antalya'nın Serik ilçesinde yaşandı. Şatırlı Mahallesi'nde yaklaşık 4 metre derinliğindeki su çukurunda hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından sudan çıkarılan kişinin öldüğü belirlendi.
YAŞLI KADININ FECİ SONU
Yapılan incelemede cesedin 71 yaşındaki Emine Aşçı'ya ait olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlatırken, Aşçı'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
