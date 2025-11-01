Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sarıyer'de dehşet! Kızından haber almak için gitti, 2 ceset buldu

Sarıyer'de dehşet! Kızından haber almak için gitti, 2 ceset buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Sarıyer'de kızı Aydan Vural'dan haber alamayan kadın ekiplerle eve girdi. Evde Vural ve uzun süredir kendisini tehdit ettiği öne sürülen erkek arkadaşı Gökhan Meral'in başlarından vurulmuş cesetleri bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bugün öğle saatlerinde Sarıyer Emirgan Mahallesinde edinilen bilgiye göre, evli ve 2 çocuk annesi Aydan Vural'ın (36) annesi, "Kızıma ulaşamıyorum, evine geldim pencereden gördüğüm kadarıyla baygın yatıyor" şeklinde polise ihbarda bulundu.

EVDE 2 CESET BULDULAR

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan ekipler, Aydan Vural ile yanında yatar vaziyette bir erkek şahsı başlarından vurulmuş ve hayatlarını kaybetmiş şekilde buldu.

Sarıyer'de dehşet! Kızından haber almak için gitti, 2 ceset buldu - 1. Resim

UZUN ZAMANDIR TEHDİT EDİYORMUŞ

Yapılan incelemelerde erkek şahsın Gökhan Meral (36) olduğu ve iddiaya göre Vural ile uzun süredir ilişkilerinin bulunduğu, aynı zamanda Vural'ı sürekli tehdit ettiği belirlendi.

Sarıyer'de dehşet! Kızından haber almak için gitti, 2 ceset buldu - 2. Resim

SABIKA DOSYASI KABARIK

Ayrıca Meral'in 5 adet suç kaydının bulunduğu tespit edilirken, üzerinde 1 adet tabanca olduğu da görüldü. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Sarıyer'de dehşet! Kızından haber almak için gitti, 2 ceset buldu - 3. Resim

