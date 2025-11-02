Bıçaklı robot çılgına döndü! Evi yerle bir etti

Sesli iletişim kurma, ev temizleme, çamaşır katlama ve kahve hazırlama gibi özellikleriyle dikkat çeken insansı robot NEO, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ancak ev otomasyonunun sınırlarını zorlayan bu yeni dönem, daha şimdiden felaketle sonuçlanan deneyler nedeniyle tartışma konusu oldu.

ABD’li YouTuber Cody Detwiler’ın paylaştığı bir videoda, Unitree G1 model robotun mutfakta yemek pişirmeye çalışırken evi adeta savaş alanına çevirmesi sosyal medyayı salladı.

Peş peşe yayılan videolarda, Detwiler’in elindeki tavayı robota uzatarak "Yemeği pişirebilirsen, ben buraya girip Fortnite oynayacağım, tamam mı?" dediği ve ardından odadan uzaklaştığı görüldü.

Ancak robotun tepkisi adeta bir felakete dönüştü. Fırfırlı Fransız hizmetçi kıyafetiyle mutfağa giren robot, tavayı ocaktan aldı ancak kısa süre sonra kontrolünü kaybederek ortalığı birbirine kattı.

Ortaya çıkan görüntüler ise bir bilimkurgu komedisini aratmıyor.

80 BİN DOLARLIK FELAKET

ABD’ye ithalatı 80 bin dolara mal olan Unitree G1, normalde ileri seviye görevler için tasarlanan insansı bir modeldi.

WhistlinDiesel’in paylaştığı diğer videolarda, robot cam kapılardan geçip aynaları kırdı, mobilyaları devirerek evi adeta yerle bir etti.

"ROBOTU KÖTÜYE KULLANIRSAN NE OLUR?"

Detwiler’ın “Robotu Kötüye Kullanırsan Ne Olur?” başlıklı videosu, kısa sürede X’te (eski adıyla Twitter) 1,3 milyon izlenmeye ulaştı.

Klipte robotun bıçak ve tabanca salladığı birkaç saniyelik sahneler de yer alıyor. Videonun sonunda ev, tam anlamıyla savaş alanına dönmüş durumda.

EV İŞLERİNİ DEVRALAN NEO SATIŞA ÇIKTI

Norveçli robotik girişimi 1X Technologies’in sesli komutla çalışan insansı ev robotu NEO, yılın başında tanıtılmasının ardından resmen satışa çıktı. Şirketin açıklamasına göre NEO’yu isteyenler ya tek seferlik 20.000 dolar ödeyerek satın alabilecek ya da aylık 499 dolarlık abonelik modelini tercih edebilecek.

Gündelik yaşamı hedef alan NEO, mobil uygulama veya sesli komutla yönetilebilen bir ev yardımcısı olarak lanse edildi. Firma, cihazın yalnızca ev işlerini kolaylaştırmakla kalmayıp “insan emeğini dönüştürecek uzun vadeli bir yapay zeka projesi” olduğunu savunuyor.

VAADLER: BULAŞIK 5 DAKİKADA, ÇAMAŞIR 15 DAKİKADA

Şirket kurucusunun verdiği bilgiye göre NEO şu iddiaları öne çıkarıyor: bulaşıkları yaklaşık 5 dakikada boşaltma, çamaşır katlama işlemini 15 dakikada tamamlama gibi rutin işleri kısa sürede yapabilme. Ayrıca sesli iletişim, ev temizliği ve kahve hazırlama gibi özellikler de cihazın paketinde yer alıyor.