İsrail ordusu ‘sarı çizgi’yi çekti! Gazze haritası değişiyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinin doğusundaki tampon bölgede sarı uyarı işaretleri yerleştirdi.

İşaretleme çalışmaları, ateşkesin ardından bölgede oluşturulan yeni güvenlik düzenlemeleri kapsamında gerçekleştirildi.

Bu sırada, Refah Sınır Kapısı’nda yeniden açılış hazırlıkları hız kazandı.

Son uydu görüntüleri, bölgenin çevresinde yürütülen çalışmaların İsrail askeri kontrolünün neredeyse tamamen sağlandığına işaret etti.

Al Jazeera’nın analizine göre, 14 ve 24 Ekim tarihleri arasında çekilen yüksek çözünürlüklü görüntülerde araç geçişini düzenlemek için bariyer ve kontrol noktalarının inşa edildiği görülüyor.

HAMAS'TAN 'SARI ÇİZGİ' AÇIKLAMASI

Hamas, “sarı çizgi” olarak adlandırılan bölge içindeki tüm İsrailli rehinelerin cesetlerini kurtarmaya hazır olduğunu duyurdu. Grup, arabuluculara ve Uluslararası Kızıl Haç Komitesine (ICRC) çağrıda bulunarak, sürecin hızlanması için gerekli ekipmanların sağlanmasını istedi.

Açıklamada, İsrail’in adli incelemeler için yalnızca örnek almak yerine cesetlerin tamamını talep ettiği, bu nedenle teslim sürecinin geciktiği belirtildi. Hamas, buna rağmen kimliği belirsiz üç cesedi teslim ettiğini açıkladı.

GAZZE'DE SON DURUM ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

Gazze Sağlık Bakanlığı, ateşkesin başlamasından bu yana İsrail’in 211 Filistinliyi öldürdüğünü, 597 kişiyi yaraladığını duyurdu. İsrail ise ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi için tüm rehinelerin kalıntılarının teslim edilmesini şart koşuyor.

İSRAİL'DE İSTİFA DEPREMİ

İsrail ordusunun en üst düzey hukukçusu Tümgeneral Yifat Tomer-Yerushalmi, geçen yıl Sde Teiman ceza tesisinde bir Filistinli mahkûma yönelik toplu tecavüz görüntülerini sızdırdığını itiraf ettikten sonra istifa etti.

Yerushalmi, açıklamasında “askeri kolluk kuvvetlerine karşı yönlendirilen yanlış propagandaya tepki olarak bu kararı aldığını” savundu.

Olayla ilgili en az dokuz asker tutuklanmış, beşinin kısa süre içinde serbest bırakılması ülkede tepki çekmişti.

BATI ŞERİA'DA YENİ GÖZALTILAR

Wafa haber ajansı, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria genelinde 21 Filistinliyi gözaltına aldığını, baskınlarda çocukların da bulunduğunu bildirdi.

Filistinli kaynaklara göre, Gazze’deki saldırıların başlamasından bu yana 20 binden fazla Filistinli işgal altındaki topraklarda tutuklandı.

CENTCOM İDDİASINA YALANLAMA

Gazze Hükümeti Medya Ofisi, ABD Merkez Komutanlığı’nın (CENTCOM) Hamas üyelerinin yardım taşıyan bir aracı yağmaladığı yönündeki iddiasını reddetti.

Açıklamada, “Bu suçlama tamamen temelsizdir ve yardım konvoylarını korumakla görevli Filistin polis güçlerinin imajını çarpıtmayı amaçlayan bir dezenformasyon kampanyasının parçasıdır” denildi.