Avatar 3'ün (Kül ve Ateş) vizyona girmesiyle serinin bir sonraki filme dair detaylar merak edilmeye başlandı. James Cameron imzalı Avatar serisinin yeni halkası için geri sayım başlarken Avatar 4 vizyon tarihi netleşti. Filmin konusu ve geri dönecek oyuncular da araştırılıyor.

Sinemalarda gösterimde olan üçüncü filmin ardından Avatar evreninin geleceği yeniden gündeme geldi. Disney tarafından planlanan devam filmleri kapsamında Avatar 4 için belirlenen vizyon tarihi, serinin hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

AVATAR 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Avatar 4 için resmi vizyon tarihi 21 Aralık 2029 olarak açıklandı. Film, daha önce planlanan 18 Aralık 2026 tarihinden ertelenmişti. Serinin beşinci filminin ise 19 Aralık 2031’de vizyona girmesi planlanıyor.

Yapım sürecine dair dikkat çeken bir detay da Avatar 4’ün ilk bölümüne ait bazı sahnelerin şimdiden çekilmiş olması. Yönetmen James Cameron, dördüncü filmde önemli bir zaman atlaması olacağı için genç oyuncuların yer aldığı sahnelerin Avatar 2 ve 3 ile birlikte çekildiğini açıkladı.

Avatar 4 ne zaman çıkacak? Vizyon tarihi açıklandı

AVATAR 4 KONUSU NE?

Avatar 4’ün hikayesi, Avatar: Ateş ve Kül ile tamamlanan ana öykünün ardından başlayan yeni bir hikaye üzerine kurulacak. James Cameron’a göre üçüncü filmin finali, Sully ailesinin hikayesini bir noktaya taşırken dördüncü ve beşinci filmlerle birlikte tamamen yeni bir hikaye arkı başlayacak.

Öne çıkan hikayelerden biri ise Spider karakterinin Pandora’da oksijen desteği olmadan nefes alabilir hale gelmesi. Bu gelişmenin, Pandora’yı kolonileştirmeye çalışan RDA için yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği belirtiliyor. Hikayenin nasıl şekilleneceği ise Avatar 4’ün ilerleyen yapım sürecinde netleşecek.

Avatar 4 ne zaman çıkacak? Vizyon tarihi açıklandı

AVATAR 4 İLE KİMLER GERİ DÖNÜYOR?

Avatar 4’te, genç kadronun önemli isimlerinin geri dönmesi bekleniyor. Daha önce çekilen sahneler nedeniyle Britain Dalton (Lo’ak), Jack Champion (Spider), Trinity Jo-Li Bliss (Tuk) ve Bailey Bass gibi isimlerin filmde yer alacağı biliniyor.

Serinin ana kadrosundan ise Sam Worthington (Jake Sully), Zoe Saldaña (Neytiri) ve Sigourney Weaver (Kiri) gibi karakterlerin hikayeye devam etmesi bekleniyor. Ayrıca Michelle Yeoh’un canlandıracağı Dr Karina Mogue karakterinin de Avatar 4’te ilk kez izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Avatar 4 ne zaman çıkacak? Vizyon tarihi açıklandı

AVATAR 4 ÇEKİMLERİ BAŞLADI MI?

Filmin tamamı çekilmedi ancak ilk bölümüne ait bazı sahneler daha önce kayda alındı.

Haberle İlgili Daha Fazlası