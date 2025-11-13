James Cameron imzalı efsanevi bilim kurgu serisinin yeni halkası geliyor. Avatar 3: Ateş ve Kül, Pandora evrenine yeni bir soluk getiriyor. Peki," Avatar 3 ne zaman çıkacak?" İşte yayın tarihi...

2009 ylında sinema dünyasında çığır açan Avatar serisi, üçüncü filmiyle geri dönmeye hazırlanıyor.

James Cameron'un yönettiği Avatar 3: Ateş ve Kül, Pandora'nın güzemli ve karanlık bölgelerini incelemeye başladığı seriye ilk kez ateş elementi dahil olacak. Filmde, izleyiciler bu defa düşman konumundaki Na'vi kabilesiyle taşınacak.

Avatar 3 ne zaman çıkacak?

AVATAR 3 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Avatar 3'ün vizyon tarihi 19 Aralık 2025 olarak planlandı. İlk olarak 2024'te beyaz perdede gösterime girmesi beklenen film, su altı performans sahneleri üzerine yoğunlaşılması nedeniyle ertelenmişti.

"Avatar: Ateş ve Kül" adlı üçüncü filmde, Pandora'nın şu ana kadar görülmemiş karanlık yüzü ortaya çıktı. Bu kez hikâyeye, ateş elementini temsil eden ve "Kül Halkı" olarak bilinen yeni bir Na'vi kabilesi dahil olacak.

James Cameron, bu topluluğun önceki Na'vi haklarına göre çok daha agresif ve karmaşık bir yapıya sahip olacaktır.

SEVCAN GİRGİN

