Kamu alacaklarında gecikme zammı ve tecil faiz oranlarının indirilmesini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi ve SGK borçlarının daha düşük faizle taksitlendirilebileceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabı üzerinden gecikme zammı ve tecil faizi oranlarında yapılan değişikliklere dair bilgi verdi.

Kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı ve taksitlendirmelerde uygulanan tecil faiz oranlarının düşürüldüğüne dikkat çeken Şimşek, “Vergi ve SGK borçları daha düşük faizle taksitlendirilebilecek” dedi.

Bakan Şimşek'in açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

“Kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı ve taksitlendirmelerde uygulanan tecil faiz oranları düşürüldü.

Vergi ve SGK borçları daha düşük faizle taksitlendirilebilecek.”

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Öte yandan Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemelerle, kamu alacaklarının süresinde ödenmemesi nedeniyle uygulanan aylık gecikme zammı yüzde 3,7’ye, kamu alacaklarının tecili ve taksitlendirilmesi halinde uygulanan yıllık faiz oranı ise yüzde 39’a indirildi.

