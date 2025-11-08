Mehmet Şimşek'ten 'yapılandırma' çıkışı! Vergi ödemeyeni ödüllendirecek düzenleme yanlış

BERAT TEMİZ - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlığın ve bağlı kuruluşların Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinden gelen soruları cevapladı.

Hasta olduğu ve istifa edeceği iddialarını yalanlayan Şimşek, “Benim şu anda ne bir kronik hastalığım var ne de yakın tarihte bir hastalığım var. Bugüne kadar bu zor dönemde ülkeme hizmet dışında hiçbir mülahazam olmadı. Cumhurbaşkanı’mız bu programı çok güçlü bir şekilde destekledi ve bugün bir miktar belli alanlarda dengesizliklerin giderilmesinde ilerleme varsa bu, büyük oranda siyasi sahiplenmeyle ilişkilidir” dedi.

Deprem bölgesine üç yılda 90 milyar doların üzerinde bütçe ayrıldığını belirten Şimşek, 30 Kasım’da sona erecek mücbir sebep hâlinin tekrar uzatılması için yasal düzenleme gerektiğini ifade ederek “Biz uzatma imkânlarının tümünü kullandık” diye konuştu.

"MEMNUNİYETLE TAKSİTLENDİRME YAPARIZ"

Vergi affı için yasal düzenlemenin gündemlerinde olmadığını belirten Şimşek, “Geçtiğimiz dönemlerde düzenlemeler yapıldı. Düzenlemelerde genelde vergi asıllarında herhangi bir indirim veya silinme olmadı. Sadece gecikme faiz ve zamları enflasyon oranında güncellendi. Yapılandırmanın vergi uyumunu bozduğu çok net. Eğer, mükellefimiz bilançosunu, gelir tablosunu sunup zorda olduğunu gösterirse memnuniyetle taksitlendirme yaparız. Bu anlamda yapılandırma zordaki herkese açık. Vergisini zamanında ödemeyeni ödüllendirecek düzenlemeyi doğru bulmuyoruz” açıklamasında bulundu.

Tekstil, mobilya, deri, konfeksiyon, ayakkabı gibi emek yoğun sektörlerde birtakım sıkıntıların olduğunu bildiklerini, bu sıkıntıları görmezlikten gelmeyeceklerine dikkat çeken Şimşek, “Emek yoğun sektörlerin sıkıntılarını yine çalışıyoruz. İlave tedbirler alacağız. En güçlü şekilde üretimimizi, istihdamımızı desteklemeye devam edeceğiz. O konuda da kafamızda bir tereddüt yok” ifadelerini kullandı.

Bu yıl bütçe açığının yüzde 3,5 seviyesinde olmasını beklediklerini vurgulayan Şimşek, “Bütçe açığı yüzde 5,1’den geçen sene 4,7’ye geriledi. Bu sene de büyük ihtimalle yüzde 3,5-3,6 civarında gerçekleşecek. Dolayısıyla bütçe açığı düşüyor. Bu anlamda program çalışıyor. Şu anda cari açık endişe kaynağı olmaktan çıktı” diye konuştu.

Şimşek, faiz harcamalarının milli gelire oranının ise 3,3 olacağının altını çizdi.

Enflasyon konusuna da değinen Şimşek, mali disiplini tesis ettiklerini, sürdürülebilir cari dengenin olduğunu ve kur korumalı mevduattan çıkışı tamamlamak üzere olduklarını belirterek “Enflasyonun inmesi için şartlar yerinde ve daha da inecek. Şimdi bütün olay; yapısal dönüşümle, sanayide dönüşümle, yeşil dönüşümle, dijital dönüşümle, yapay zekâ hazırlığıyla bizim bütün bu kazanımları pekiştirmek ve enflasyonu sabırla tek haneye düşürmek” dedi.

2023'TEN BU YANA 4.567 FİRMA KONKORDATO BAŞVURUSU YAPTI

Haziran 2023’ten bu yana 4.567 firmanın konkordato başvurusu yaptığını söyleyen Şimşek, “Bu firmaların cirodaki payı yüzde 0,89, ihracattaki payı yüzde 0,85, istihdamdaki payı yüzde 0,73. Konkordato ilanı iflas etmek anlamına gelmiyor. Zaten mahkemelerin normalde yaşama şansı olan firmalara bu imkânı sunması lazım” açıklamasını yaptı.

TL İÇİN ENDİŞELENMEYE MAHAL YOK

Bakan Şimşek, İstanbul’da düzenlenen Boğaziçi Zirvesi’nde yaptığı konuşmada da Türk lirasına ilişkin endişelerin artık mantıklı olmadığını belirterek “TL konusunda endişelenmeye mahal yok” dedi. “Şansımız yaver gitti, petrol ve doğalgazı bulduk” diyen Şimşek, bu keşiflerin liranın gücüne güç katacağını kaydetti.

VERGİ DİLİMLERİ YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTIRILACAK

Finansmana erişim konusunda kolaylaştırıcı adımlar atılacağını, vergi dilimlerinin yeniden değerleme oranında artırılacağını kaydeden Şimşek, öte yandan basit usulde kalması gerekenler için her türlü düzenlemeyi yapmaya hazır olduklarını belirtti. Hayat pahalılığı probleminin olduğunu ve çözmek için çalıştıklarını ifade eden Şimşek, vergi harcamalarını da düşürdüklerini söyledi. Şimşek, “2026’da vergi harcamalarının 1 trilyon 92 milyar lirası asgari ücretin vergi dışı bırakılmasından kaynaklanıyor” diye konuştu.