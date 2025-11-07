ABD Kongresi'nin Bütçe Ofisi hacklendi! İç yazışmalar ele geçirildi

ABD Kongre Bütçe Ofisi (CBO), yabancı bir kuruluş tarafından gerçekleştirildiği düşünülen siber saldırının hedefi oldu.

Washington Post’un haberine göre, saldırı milletvekillerinin iç yazışmalarını ve finansal araştırma verilerini ele geçirdiler.

KONGRE SİSTEMİNE SIZDILAR

ABD Kongre kaynaklarına dayanan haberde, CBO’nun e-posta ve sohbet kayıtlarını içeren iç iletişim sistemlerine yetkisiz erişim sağlandığı paylaşıldı.

Olay birkaç gün önce fark edil, federal güvenlik birimleri soruşturma başlattı.

Saldırının, CBO’nun yasama sürecinde kullandığı önemli finansal verileri ortaya çıkarma riski var.

Kurum, Beyaz Saray’ın Ekonomi Danışmanları Konseyi ve Yönetim ve Bütçe Ofisi’yle birlikte çalışan en önemli mali denge mekanizmalarından biri.

İlgili Haber Dünya ne olduğuna kitlendi! Rusya’nın kritik altyapısı hacklendi: Yakıt ve Telekom ağları çöktü

"OLAYI TESPİT ETTİK, ÖNLEMLER ALINDI"

CBO sözcüsü Washington Post’a yaptığı açıklamada, “Güvenlik olayını tespit ettik, olayı kontrol altına almak için acil önlemler aldık” dedi.

Kurum, sistemleri daha fazla korumak için ek izleme ve yeni güvenlik kontrolleri uyguladığını duyurdu.

CBO, saldırının ardından çalışmalarına devam ederken bazı Kongre ofislerinin siber güvenlik riski nedeniyle kurumla e-posta iletişimini durdurduğu öğrenildi.

TRUMP'IN 'ONE BİG BEAUTİFUL BİLL' TASARISI SONRASI GERGİNLİK

Washington Post, saldırının zamanlamasının da dikkat çekici olduğuna işaret etti. CBO, yaz aylarında Başkan Donald Trump’ın “One Big Beautiful Bill” adlı yasa tasarısına ilişkin maliyet tahminini açıklamış, raporun ulusal borca trilyonlarca dolar ekleyeceği öngörülmüştü.

Senato Cumhuriyetçileri ile CBO arasında büyük bir gerilime yol açmış, bazı Cumhuriyetçiler kurumun puanlama kurallarını yeniden yazma girişiminde bulunmuştu.

SİBER TEHDİTLER ARDI ARKASINA GELİYOR

Yetkililer, CBO’ya yönelik saldırının arkasında hangi ülkenin olduğu konusunda bilgi paylaşmadı. Ancak Aralık 2024’te yaşanan benzer bir olayda, Çin destekli bir hacker grubunun ABD Hazine Bakanlığı’nın sistemlerine sızdığı ortaya çıkmıştı.

O olayda hackerlar, FBI ve Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA) tarafından yürütülen geniş çaplı bir soruşturmaya yol açmıştı.

CBO saldırısının bu olayla bağlantılı olup olmadığı ise henüz netleşmedi.