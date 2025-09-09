Dünya ne olduğuna kitlendi! Rusya’nın kritik altyapısı hacklendi: Yakıt ve Telekom ağları çöktü

Ukrayna Savunma İstihbaratı’na (HUR) bağlı siber birimler, Rusya’nın kritik altyapılarına yönelik büyük çaplı bir saldırı gerçekleştirdi. 9 Eylül sabahı başlatılan operasyon kapsamında, yakıt ödeme sistemleri, telekomünikasyon ağları ve çok sayıda çevrimiçi platform devre dışı bırakıldı.

Ukrayna istihbarat kaynakları, saldırının özellikle RosPetrol yakıt kartlarını yöneten Gelişmiş Ödeme Sistemleri platformunu ve Rostelecom ile Lukoil’e ait sunucuları hedef aldığını iletildi.

İlk tahminlere göre Rusya’nın zararı 1 ila 3 milyon dolar arasında.

RUS TELEKOM ŞİRKETİ TAMAMEN SUSTU

Aynı gün Ukraynalı siber uzmanlar, Rus telekom operatörü K-Corp’un altyapısını çökertti. HUR’un açıklamasına göre, iki veri merkezinde 700’den fazla ağ anahtarı ve 13 sunucu devre dışı bırakıldı. Şirketin faaliyetleri tamamen durdu.

Yetkililer, K-Corp’un, Rus savunma devi Kalashnikov Concern’e hizmet verdiği ve bu nedenle özellikle hedef alındığını iddia etti.

HACKLENEN SİTELERDE UKRAYNA MESAJI

Saldırılar sadece altyapıyla sınırlı kalmadı. Düzinelerce Rus internet sitesi hacklenerek ana sayfalarına “Ukrayna Askeri İstihbarat Günü kutlu olsun” mesajı yerleştirildi.

SİBER SAVAŞIN TIRMANIŞI

Rusya ile Ukrayna arasındaki dijital cephe uzun süredir hareketli. Daha önce Amazon’un güvenlik ekibi, Kremlin destekli “Midnight Blizzard” (APT29) grubunun yürüttüğü bir siber casusluk operasyonunu engellediğini açıklamıştı.