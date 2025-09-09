Dünya ne olduğuna kitlendi! Rusya’nın kritik altyapısı hacklendi: Yakıt ve Telekom ağları çöktü
Ukrayna, Rusya’ya karşı dijital cephede en büyük saldırılarından birini gerçekleştirdi. Savunma İstihbaratı’na bağlı siber birimler, 9 Eylül sabahı başlattıkları operasyonla Rusya’nın yakıt ödeme sistemlerini, telekomünikasyon ağlarını ve çok sayıda çevrimiçi platformu devre dışı bıraktı.
Ukrayna istihbarat kaynakları, saldırının özellikle RosPetrol yakıt kartlarını yöneten Gelişmiş Ödeme Sistemleri platformunu ve Rostelecom ile Lukoil’e ait sunucuları hedef aldığını iletildi.
İlk tahminlere göre Rusya’nın zararı 1 ila 3 milyon dolar arasında.
RUS TELEKOM ŞİRKETİ TAMAMEN SUSTU
Aynı gün Ukraynalı siber uzmanlar, Rus telekom operatörü K-Corp’un altyapısını çökertti. HUR’un açıklamasına göre, iki veri merkezinde 700’den fazla ağ anahtarı ve 13 sunucu devre dışı bırakıldı. Şirketin faaliyetleri tamamen durdu.
Yetkililer, K-Corp’un, Rus savunma devi Kalashnikov Concern’e hizmet verdiği ve bu nedenle özellikle hedef alındığını iddia etti.
HACKLENEN SİTELERDE UKRAYNA MESAJI
Saldırılar sadece altyapıyla sınırlı kalmadı. Düzinelerce Rus internet sitesi hacklenerek ana sayfalarına “Ukrayna Askeri İstihbarat Günü kutlu olsun” mesajı yerleştirildi.
SİBER SAVAŞIN TIRMANIŞI
Rusya ile Ukrayna arasındaki dijital cephe uzun süredir hareketli. Daha önce Amazon’un güvenlik ekibi, Kremlin destekli “Midnight Blizzard” (APT29) grubunun yürüttüğü bir siber casusluk operasyonunu engellediğini açıklamıştı.