Haberler > Ekonomi > Kamu alacaklarında gecikme zammı oranı düşürüldü

Kamu alacaklarında gecikme zammı oranı düşürüldü

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’ndaki gecikme zammı oranı aylık yüzde 4,5’ten yüzde 3,7’ye düşürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kamu alacaklarındaki gecikme zammı düşürüldü.  Kararla, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu'nda yer alan gecikme zammı oranıaylık yüzde 4,5’dan yüzde 3,7’ye düşürüldü.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,7 olarak belirlenmesine, 6183 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir."

AMME (KAMU) ALACAKLARI KAPSAMINA GİREN BORÇLAR NELERDİR?

  • Vergi alacakları

Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, ÖTV, damga vergisi, emlak vergisi vb.

  • Resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler

Tapu harcı, pasaport harcı, mahkeme harçları gibi.

  • Cezalar

Vergi cezaları, idari para cezaları, trafik cezaları, SGK idari para cezaları vb.

  • Kamu kurumlarınca yapılan hizmetlerin bedelleri

Örneğin belediye tarafından sağlanan su, atık, temizlik gibi hizmetlerin kamu borcu niteliğindeki bedelleri.

  • Sosyal güvenlik primleri

SGK primleri, işsizlik sigortası primi, genel sağlık sigortası primi vb.

  • Devlet alacaklarına bağlı fer’i alacaklar

Gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezaları gibi asıl alacağa bağlı ek borçlar.

Kamu alacaklarında yeni düzenleme: Gecikme zammı oranı düşürüldü - 1. Resim

 

