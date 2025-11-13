Kamu alacaklarında gecikme zammı oranı düşürüldü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kamu alacaklarındaki gecikme zammı düşürüldü. Kararla, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu'nda yer alan gecikme zammı oranıaylık yüzde 4,5’dan yüzde 3,7’ye düşürüldü.
Kararda şu ifadelere yer verildi:
"6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,7 olarak belirlenmesine, 6183 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir."
AMME (KAMU) ALACAKLARI KAPSAMINA GİREN BORÇLAR NELERDİR?
- Vergi alacakları
Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, ÖTV, damga vergisi, emlak vergisi vb.
- Resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler
Tapu harcı, pasaport harcı, mahkeme harçları gibi.
- Cezalar
Vergi cezaları, idari para cezaları, trafik cezaları, SGK idari para cezaları vb.
- Kamu kurumlarınca yapılan hizmetlerin bedelleri
Örneğin belediye tarafından sağlanan su, atık, temizlik gibi hizmetlerin kamu borcu niteliğindeki bedelleri.
- Sosyal güvenlik primleri
SGK primleri, işsizlik sigortası primi, genel sağlık sigortası primi vb.
- Devlet alacaklarına bağlı fer’i alacaklar
Gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezaları gibi asıl alacağa bağlı ek borçlar.