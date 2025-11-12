İlk Göktürk filmi ne zaman çıkacak, hangi platformda? Oyuncu kadrosu belli oldu

“Dağ” ve “Börü” serileriyle tanınan yönetmen Alper Çağlar, yeni projesi “İlk Göktürk” ile Türk sinemasında çıtayı bir kez daha yükseltiyor. Göktürk Devleti’nin kuruluşunu konu alan film, tarihi gerçeklerle kurguyu birleştiriyor. Üç bölümlük serinin ilk kısmı “Önsöz” filminin tanıtım fragmanıyla vizyon tarihi ve yayın platformu merak ediliyor.

İLK GÖKTÜRK FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yönetmen Alper Çağlar, “İlk Göktürk” serisinin ilk bölümünün 2026 yılının ilk aylarında yayınlanacağını açıkladı. Yapımın ilk kısmı giriş bölümü olarak kurgulandı ve “Önsöz” ismini taşıyacak. Filmin 2026’nın ilkbaharında yayınlamayı planlıyor.

“İlk Göktürk: Önsöz” bölümünün ardından iki devam filmi daha gelecek. Üçleme olarak planlanan yapımın ikinci kısmı “Kürşat İhtilali” dönemine, son kısmı ise Göktürklerin son dönemine odaklanacak.

İLK GÖKTÜRK FİLMİ HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

“İlk Göktürk”, Warner Bros. Discovery çatısı altındaki HBO Max platformunda yayınlanacak. Yapım, HBO’nun “HBO Original” etiketiyle yayımlanan ilk büyük Türk prodüksiyonu olma özelliğini taşıyor.

Alper Çağlar, bu iş birliğiyle Türk yapımlarının uluslararası arenada daha geniş kitlelere ulaşacağını belirtiyor. Film, HBO Max’in Türkiye lansmanının ardından platformda Türkçe ve İngilizce altyazı seçenekleriyle yayınlanacak.

İLK GÖKTÜRK ÖNSÖZ FİLMİ OYUNCU KADROSU

Yapımın başrollerinde Volkan Keskin, Arif Diren, Esra Kılıç ve Murat Serezli yer alıyor. Kadroda ayrıca Gaziza Tanşolpan Tleubay, Sungho Choi, Mert Öcal, Selçuk Gülderen, Burak Koçoğlu, Ehsan Saberi, Tan Altay, Ahmet Aytaç, Efe Öcel, Dulguun Odkhuu, Şira Sahilli, Cansel Elçin ve Hakan Karahan gibi isimler bulunuyor.

Alper Çağlar, projede Türk dünyasının farklı bölgelerinden oyunculara da yer verdi. Kırgız, Uygur, Tatar ve Afgan Türkmen oyuncuların da bulunduğu geniş kadro, filmde kültürel çeşitliliği yansıtıyor.

İLK GÖKTÜRK FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Türklerin Çin boyunduruğundan kurtularak bağımsızlıklarını kazandığı dönemi anlatıyor. Avarlara hizmet eden demirci Bumin, yaşadığı ihanetin ardından kardeşi İstemi ve akıl hocası Alagar ile birlikte halkını özgürlüğe kavuşturmak için isyan başlatıyor.

Göktürk Devleti’nin kuruluşuna uzanan bu destansı mücadele, kardeşlik, birlik ve özgürlük temalarıyla işleniyor. Görsel efektleri, yapay zeka destekli sahneleri ve gerçek mekanlarda çekilen prodüksiyonu ile film, teknik açıdan da Türkiye’nin en iddialı yapımlarından biri olacak.

FİLM KAÇ BÖLÜM OLACAK?

“İlk Göktürk” üç bölümden oluşacak bir proje olarak tasarlandı. İlk bölüm “Önsöz” olacak.