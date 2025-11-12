Halûk Bilginer 'Yan Yana'yı anlattı: Hem dostluk hem arayış hikâyesi

MURAT ÖZTEKİN - 14 Kasım’da IMAX olarak vizyona giren ilk Türk yapımı olacak eserin başrol oyuncuları görüşlerini paylaştı. Fransız filmi “Can Dostum”un yerli adaptasyonu olan yapımda boynundan aşağısı tutmayan Refik karakterini canlandıran Bilginer, “Refik âciz ama hâlâ yaşamayı seven ve mutlu olmaya çalışan bir adam. Bu film hem bir dostluk hem de arayış hikâyesi. Refik karakterinin kendi mutluluk hikâyesini arayışı diyebilirim. Çekim sırasında çok güldük, hatta tekrar etmek zorunda kaldık bazı sahneleri. Ama ben zaten böyle eğlenerek çalışmaya bayılıyorum” dedi.

Senarist ve oyuncu Yiğit ise “Filmin uyarlama senaryosunu yazarken hayal ettiğimiz bir dünya vardı ve çekimlerde de o hayal ettiğimiz dünyaya eriştiğimizi düşünüyorum. Halûk ağabey ile oynayacağımı ilk duyduğumda hem çok heyecanlandım hem de çok korktum” diye konuştu. Eserde Hatice Aslan, Bige Önal ve Şevval Sam gibi isimler de rol alıyor.