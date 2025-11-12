Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Halûk Bilginer 'Yan Yana'yı anlattı: Hem dostluk hem arayış hikâyesi

Halûk Bilginer 'Yan Yana'yı anlattı: Hem dostluk hem arayış hikâyesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Halûk Bilginer &#039;Yan Yana&#039;yı anlattı: Hem dostluk hem arayış hikâyesi
Haluk Bilginer, Türk Filmi, Dostluk, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yönetmenliğini Mert Baykal’ın üstlendiği ve usta oyuncu Halûk Bilginer ile Feyyaz Yiğit’i bir araya getiren “Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana” adlı film, vizyon için gün sayıyor.

MURAT ÖZTEKİN - 14 Kasım’da IMAX olarak vizyona giren ilk Türk yapımı olacak eserin başrol oyuncuları görüşlerini paylaştı. Fransız filmi “Can Dostum”un yerli adaptasyonu olan yapımda boynundan aşağısı tutmayan Refik karakterini canlandıran Bilginer, “Refik âciz ama hâlâ yaşamayı seven ve mutlu olmaya çalışan bir adam. Bu film hem bir dostluk hem de arayış hikâyesi. Refik karakterinin kendi mutluluk hikâyesini arayışı diyebilirim. Çekim sırasında çok güldük, hatta tekrar etmek zorunda kaldık bazı sahneleri. Ama ben zaten böyle eğlenerek çalışmaya bayılıyorum” dedi.

Senarist ve oyuncu Yiğit ise “Filmin uyarlama senaryosunu yazarken hayal ettiğimiz bir dünya vardı ve çekimlerde de o hayal ettiğimiz dünyaya eriştiğimizi düşünüyorum. Halûk ağabey ile oynayacağımı ilk duyduğumda hem çok heyecanlandım hem de çok korktum” diye konuştu. Eserde Hatice Aslan, Bige Önal ve Şevval Sam gibi isimler de rol alıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Düzyatan devleşiyor, teatral hava korunuyor! Necip Fazıl adaptasyonu ne anlatıyor?Haftanın sanat ajandası | 'Spiritua'
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Selimiye Camii’nde Sinan devrinden katmanlar var! Kubbedeki orijinal desenlerin üzeri örtülü - Kültür - SanatSelimiye Camii’nde Sinan devrinden katmanlar var!Haftanın sanat ajandası | 'Spiritua' - Kültür - SanatHaftanın sanat ajandası | 'Spiritua'Düzyatan devleşiyor, teatral hava korunuyor! Necip Fazıl adaptasyonu ne anlatıyor? - Kültür - SanatNecip Fazıl adaptasyonu ne anlatıyor?Halit Refiğ anısına festivalde ödül! Usta yönetmen unutulmadı - Kültür - SanatHalit Refiğ anısına festivalde ödül!Mazi aydınlanıyor! Roma yollarının 300 bin km’lik haritası çıkarıldı - Kültür - SanatRoma yollarının 300 bin km’lik haritası çıkarıldıİslam sanatları Londra’yı aydınlatıyor! Farklı ülkelerden ustalar buluşuyor - Kültür - Sanatİslam sanatları Londra’yı aydınlatıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...