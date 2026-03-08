ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Blinken’dan, ABD dış politikasının nasıl rehin alındığına dair itiraf gibi bir analiz geldi. İsrail'in Obama döneminden bu yana Washington'ı İran'a karşı askeri harekata zorladığını ve tehdit ettiğini açıklayan Blinken, devam eden savaşın ABD'nin küresel savunma gücünü erittiğini savundu.

ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran ile devam eden savaşın 5. gününde katıldığı bir podcast yayınında, Washington ile Tel Aviv arasındaki kirli ittifakın perde arkasını araladı.

Blinken, İsrail'in yıllardır ABD'yi İran'a karşı bir savaşa ittiğini itiraf ederken, mevcut çatışmanın ABD'yi Rusya ve Çin karşısında "savunmasız ve silahsız" bırakabileceği uyarısında bulundu.

ABDnin eski Dışişleri Bakanı Blinkendan çok konuşulacak İran itirafı! Çin ve Rusya karşısında sonumuz olur

"İSRAİL, OBAMA’YI SAVAŞ İÇİN TEHDİT EDİYORDU"

Blinken, İsrail'in ABD dış politikasını nasıl rehin aldığını şu sözlerle ifşa etti:

"Obama yönetimi sırasında İsrailliler, Obama'yı İran'a karşı askeri harekete geçmeye zorluyordu. Eğer Obama bunu yapmazsa, kendilerinin tek taraflı olarak saldıracağı konusunda sürekli uyarılarda ve tehditlerde bulunuyorlardı."

20 BİN DOLARLIK İHA İÇİN 4 MİLYON DOLARLIK FÜZE!

Blinken, savaşın ekonomik maliyetinin ABD için sürdürülemez bir noktaya geldiğini ve silah stoklarının alarm verdiğini söyledi.

"Mühimmat depolarımızı o kadar hızlı tüketiyoruz ki, bu durum bizi Çin veya Rusya gibi devasa rakiplerimize karşı dezavantajlı bir konuma sokuyor" diyen Blinken, çarpıcı bir örnek paylaştı:

"İran'ın 20 bin dolarlık ucuz insansız hava araçlarını yok etmek için 4 milyon dolarlık füzelerimizi çoktan tükettik."

"ZAFER İLAN ETMEK YETMEZ, ASIL SORU: SONRA NE OLACAK?"

Başkan Trump’ın "zafer" ilan ederek nükleer programı ve donanmayı vurduğunu iddia edebileceğini belirten Blinken, bunun bir "yıpratma savaşına" dönüşmesinden endişeli:

"Başkan yarın zafer ilan edebilir. Ama sonra ne için? Amerikan halkı askerlerin sahaya inmesini kabul etmeden bu sistemler yeniden inşa edilecek. Lockheed Martin ve RTX gibi savunma devlerinin Beyaz Saray'a çağrılması, mühimmat krizinin ne kadar derin olduğunu kanıtlıyor."

"PERS KÖRFEZİ'NDE MÜTTEFİKLERİMİZ VURULDU"

Tahran’ın ABD’nin bölgedeki tüm müttefiklerine (Körfez ülkeleri) saldırdığını ve vurduğunu belirten Blinken, Washington’ın İsrail’in güvenlik hırsları uğruna kendi stratejik gücünü erittiği imasını yineledi.

Blinken'a göre, eğer ABD bu "piyasa ve mühimmat" savaşını yönetemezse, Orta Doğu bataklığı küresel liderliğin sonu olabilir.

