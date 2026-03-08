Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajını kaydederken yaşadığı yaklaşık öksürük krizi, Kremlin’in resmi hesaplarında 'yanlışlıkla' paylaşıldı. Kısa sürede silinen görüntüler İngiliz basınının radarına takılırken, Rus liderin sağlık durumuna ilişkin tartışmalar yeniden gündeme geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı için kamera karşısına geçtiği sırada yaşadığı öksürük krizi ile gündeme geldi.

Kremlin’in resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, Putin’in yaklaşık 30 saniye süren öksürük nöbeti sırasında zorlandığı anlar yer aldı. Sosyal medyada hızla yayılan video kısa süre içinde yüzlerce kez tıklandı.

Kremlin 'yanlışlıkla' yayınladı! Putin'in öksürük krizi gündem oldu

'YANLIŞLIKLA' PAYLAŞILMIŞ

Söz konusu videoda, Putin’in yaklaşık 30 saniye süren bir öksürük nöbeti geçirdiği ve kaydın yeniden alınmasını istediği görüldü. İngiliz basınından The Sun ve The Mirror, söz konusu videonun Kremlin tarafından 'yanlışlıkla' paylaşıldığını ve daha sonra kaldırıldığını aktardı.

RUS LİDER SAĞLIĞIYLA YENİDEN GÜNDEMDE

Putin’in sağlık durumu, geçtiğimiz aylarda da uluslararası basının gündemine taşınmıştı. Liderin bacağında görülen istemsiz titremeler, bazı uzmanlar tarafından Parkinson hastalığı belirtisi olarak değerlendirilmişti. Putin’in yaşadığı kriz, Rus liderin sağlık durumuna ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

