Gaziantep FK ile Fatih Karagümrük, Süper Lig’in 25. haftasında 1-1 berabere kaldı. Alexandru Maxim ve Serginho’nun golleri skoru belirlerken, Gaziantep tribünleri maç esnasında ve sonunda teknik direktör Burak Yılmaz’a tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Gaziantep FK, 54. dakikada Alexandru Maxim'in golüyle 1-0 öne geçti. Fatih Karagümrük'te ise Serginho, 63. dakikada skoru 1-1'yaptı. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı.

Ligde galibiyet hasreti 4 maça çıkan Burak Yılmaz'ın öğrencileri, puanını 30'a yükseltti. Bu sezon yalnızca 3 galibiyeti olan Fatih Karagümrük ise son sırada 14 puana ulaştı. Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Fatih Karagümrük ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

TARAFTARLAR BURAK YILMAZ'A TEPKİ GÖSTERDİ

Maçın sonunda Gaziantep FK taraftarı uzun süre teknik direktör Burak Yılmaz'a tepki verdi. Taraftarlar önce "Burak Yılmaz istifa" derken daha sonra "Burası babanın çiftliği değil" diye tepkiler verdi.

Maçın son dakikalarında ise Gaziantep FK taraftarı teknik direktör Burak Yılmaz'a tepkilerine devam etti. Taraftarlar "Burak Yılmaz gelecek hesap verecek" diye tepki verdi. Yılmaz ise taraftara dönerek kafa salladı. Bitiş düdüğüyle birlikte Burak Yılmaz direkt soyunma odasının yolunu tuttu.

"BENCE HİÇBİR PROBLEM YOK"

Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada karşılaşma hakkında değerlendirmelerde bulundu ve yaşanan sıkıntılı süreci atlatacaklarını söyledi: Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

“İstediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Oyuncularımız moralsizlik içindeler. Böyle süreçler futbolda var. Oyuncularımızın yanında olacağız. Önemli olan buradan kalkabilmek. Şu anda 10. sıradayız ve bence hiçbir problem yok. Düşme korkumuz yok. Ama tabii ki sıkıntılı bir sürecin içindeyiz. Biz çok sorunlar yaşadık ama yine de bir birbirimize inanıyoruz. Oyuncularımızın bir an önce kafasını kaldırması lazım. Bu iş korkakların işi değil. Biz buradan Allah'ın izniyle çıkacağız. Sonuç almamız lazım. Ben bir problem görmüyorum. Ben buraya geldiğimde 'Hocam ne olur kümede kalalım, yeterli' dediler. Biz de o minvalde, emin adımlarla gidiyoruz. İnsanlar 'Avrupa' derken de ben 'Sakin olun, ayaklarınız yere bassın. Öyle bir hedefimiz yok' demiştim hatırlarsanız"

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Murat Tuğberk Curbay, Osman Gökhan Bilir

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Luis Perez (Yusuf Kabadayı dk. 71), Nihad Mujakic, Tayyip Talha Sanuç, Kevin Rodrigues (Myenty Abena dk. 20), Melih Kabasakal (Deian Sorescu dk. 46), Karamba Gassama (Nazım Sangare dk. 71), Drissa Camara (Victor Gidado dk. 58), Christopher Lungoyi, Maxim, Mohamed Bayo

Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Filip Mladenovic, Igor Lichnvosky, Davide Biraschi (Fatih Kuruçuk dk. 45), Ricardo Esgaio, Bartuğ Elmaz, Matias Kranevitter (Shavy Babicka dk. 58), Daniele Verde (Tiago Çukur dk. 58), Berkay Özcan, Sam Larsson (Sergio Junior dk. 58), Barış Kalaycı (Abdul Kader Kone dk. 79)

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Goller: Maxim (dk. 53) (Gaziantep FK), Sergio Junior (dk. 62) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Lungoyi, Tayyip Talha Sanuç, Yusuf Kabadayı (Gaziantep FK), Mladenovic (Fatih Karagümrük)

