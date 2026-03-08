Çaykur Rizespor, Antalyaspor’u Süper Lig’in 25. haftasında Qazim Laçi’nin penaltı golüyle 1-0 mağlup etti. Karadeniz ekibi üst üste 3. galibiyetini alırken yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor'u konuk etti. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 1-0'lık skorla kazandı. Rizespor'a galibiyeti getiren golü dakika 10'da penaltıdan Qazim Laçi kaydetti. Recep Uçar'ın ekibi Rizespor, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 4 maça çıkarmanın yanı sıra, son 3 maçını kazandı. Öte yandan Sami Uğurlu yönetimindeki Antalyaspor'un ise ligde galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Bu sonucun ardından Rizespor, puanını 30 yaptı. Antalyaspor, 24 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Antalyaspor, evinde Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

Çaykur Rizespor, evinde Antalyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti

Stat: Çaykur Didi Stadyumu

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Çağlar Uyarcan, Gökmen Baltacı

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer (Taha Şahin dk. 62), Taylan Antalyalı, Olawoyin, Laçi (Giannis Papanikolaou dk. 82), Adedire Mebude (Antonio Augusto dk. 76), Mihaila (Altin Zeqiri dk. 82), Ali Sowe (Frantzdy Pierrot dk. 76)

Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı (Yohan Boli dk. 85), Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Kennet Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Doğukan Sinik (Samet Karakoç dk. 68), Ballet, Storm (Dario Saric dk. 57), Van de Streek

Goller: Laçi (dk. 10 pen.)

Sarı Kartlar: Laçi, Taylan Antalyalı, Papanikolaou (Çaykur Rizespor), Ballet (Antalyaspor)

