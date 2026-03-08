Edson Álvarez’in Fenerbahçe’ye transferinde ilginç bir detay ortaya çıktı. Meksika Milli Takımı Teknik Direktörü Javier Aguirre, transfer öncesi Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü José Mourinho’nun kendisini arayarak oyuncu hakkında görüş aldığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Premier Lig ekiplerinden West Ham United'dan opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığı Edson Alvarez'in transferinde ilginç detaylar gün yüzüne çıktı. Meksika Milli Takımı'nın teknik direktörü Javier Aguirre, 28 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli takıma gelmesinde kilit rol oynadığını söyledi.

"MOURINHO BENİ TELEFONLA ARADI"

Aguirre, Meksikalı gazeteci Jorge "El Burro" Van Rankin'e yaptığı açıklamada, Portekizli çalıştırıcının kendisiyle iletişime geçtiğini ve milli oyuncu hakkında görüş aldığını paylaştı. Deneyimli teknik adam, Mourinho ile geçen telefon konuşmasını şu sözlerle aktardı:

"Mourinho beni telefonla aradı ve 'Javier, bana Edson'u teklif ediyorlar, milli takımda onu oynatıyor musun?' dedi. 'Evet, evet' diyerek cevap verdim. 'Onu tanıyorsun, milli takımda da oynadı, hangi pozisyonda oynuyor?' diye sorunca 'Eh, oldukça iyi' dedim. 'Ne düşünüyorsun? Rekabet edebilir mi?' dedi ve 'Mükemmel, al onu. Mükemmel' dedim."

Edson Alvarez, bu sezon forma giydiği 17 karşılaşmada 1 asist kaydetti

"BİR MAÇ SONRA MOURINHO'YU KOVDULAR, İNANILMAZ"

Aguirre, transfer gerçekleştikten sonra Alvarez'den de geri dönüş aldığını belirterek şunları kaydetti:

"Edson beni aradı, 'Teşekkürler, Mourinho beni aradı ve seninle konuştuğunu söyledi' dedi. Onu transfer ettiler ve bir maç sonra Mourinho'yu kovdular. İnanılmaz!"

Yakın zamanda ayak bileği ameliyatı geçiren Edson Alvarez'in mart ayı sonunda takıma katılması öngörülüyor. Meksikalı orta saha oyuncusu, bu sezon forma giydiği 17 karşılaşmada 1 asist kaydetti.

