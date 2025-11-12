Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kıskanmak 9. Bölüm neden yok, nereden izlenir?

Kıskanmak 9. Bölüm neden yok, nereden izlenir?
NOW TV'nin popüler dizisi Kıskanmak 9. bölümü yayın sonrası YouTube'da yayınlanmadı. İzleyiciler tam bölümÜ izleyebilecekleri yerleri araştırırken Kıskanmak 9. bölüm neden yok, nereden izlenir belli oldu.

Başrollerinde Özgü Namal ve Selahattin Paşalı’nın bulunduğu Kıskanmak dizisi, her Salı saat 20.00’da NOW TV platformunda izleyiciyle buluşuyor. Ancak 9. bölümünün neden YouTube’da yer almadığı merak konusu oldu.

KISKANMAK 9. BÖLÜM NEDEN YOK?

Kıskanmak dizisinin 9. bölümü, 11 Kasım Salı akşamı saat 20.00’de NOW TV ekranlarında yayınlandı. Ancak önceki bölümlerden farklı olarak bu bölüm YouTube’da paylaşılmadı. Yapımcı şirketin aldığı yeni karar doğrultusunda, Kıskanmak dizisinin son bölümleri artık ilk 5 gün boyunca yalnızca Disney+ platformunda yer alacak.

Bu nedenle dizi televizyon yayınından sonra YouTube’a yüklenmedi. Bölüm, Disney+ platformunda izleyicilerle buluşmaya devam ederken, ücretsiz izleme seçeneğinin birkaç gün sonra aktif olması bekleniyor.

KISKANMAK 9. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Kıskanmak 9. bölümü, 11 Kasım yayınından sonra NOW TV ekranlarından ve Disney+ platformu üzerinden izlenebiliyor. Diziye ait yeni bölüm, dijital platformlarda daha kaliteli görüntü ve reklamsız izleme seçenekleriyle sunuluyor.

Disney+ üyeliği bulunan izleyiciler bölümü hemen izleyebilirken YouTube veya NOW TV’nin arşiv sistemi üzerinden izlemek isteyenler için bölümün 5 günden sonra yüklenmesi bekleniyor.

Kıskanmak 9. Bölüm neden yok, nereden izlenir? - 1. Resim

KISKANMAK 9. BÖLÜM NEDEN YOUTUBE’DA YOK?

Dizinin YouTube’da yer almamasının sebebi, dijital yayın haklarına dair yapılan özel bir anlaşmadan kaynaklanıyor. Yapım şirketi, Kıskanmak dizisinin yeni bölümlerini belirli bir süre boyunca yalnızca Disney+’ta yayımlama kararı aldı.

Bu karar, platformlar arası rekabetin artmasıyla birlikte dijital yayın stratejilerinin değiştiğini gösteriyor. Dolayısıyla dizi, televizyon ekranında gösterildikten sonra hemen YouTube’a yüklenmiyor. Bölümün Disney+’taki özel yayın süresi tamamlandığında erişime açılması bekleniyor.

Kıskanmak 9. Bölüm neden yok, nereden izlenir? - 2. Resim

KISKANMAK DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seniha, Cemal Paşazade'nin kızı olmadığına inanmaz. Annesinin miras davasından vazgeçmesi için yalan söylediğini düşünür ancak DNA testi sonuçlarında Halit'le öz kardeş olmadığı ortaya çıkar. Mükerrem ve Nüzhet'in arasındakileri ise bir isim daha öğrenir. Mediha, Seniha'ya Orhan Erden'in kızı olduğunu söyler. Babasının mezarını bulan Halit, kardeşinin kim olduğunu da öğrenir.

 

