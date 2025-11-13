Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Ankara'da gerçekleştirdiği temaslar sonrası, bugün İran Dışişleri Bakanı Arakçi ve Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Meredov ile görüştü. Görüşmelerde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, dün Ankara'da düzenlenen Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu (OPG) Birinci Toplantısı’nın ardından ortak bildiri yayımladı.

Bildiride, Türkiye ve Mısır Cumhurbaşkanları tarafından 14 Şubat 2024'te Kahire’de imzalanan Ortak Bildiri’de, Dışişleri Bakanları tarafından eş başkanlık edilen OPG mekanizmasının, Türkiye ve Mısır Cumhurbaşkanlarının eş başkanlık edecekleri bir sonraki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısının zemininin hazırlanması amacıyla öngörüldüğünün belirtildiği anımsatıldı. Her iki tarafın, OPG toplantısı sırasında, ikili ilişkileri derinleştirmeye ve kapsamını genişletmeye odaklandığı ve bu maksatla çalıştığı belirtilen bildiride, iki ülkenin ilgili makamları arasında müzakere edilmekte olan anlaşmaların durumunun gözden geçirildiği kaydedildi.

