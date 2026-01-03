Kanal D ekranlarının geçtiğimiz sezona damga vuran İnci Taneleri için nefesler tutuldu. "İnci Taneleri ne zaman başlıyor" sorusu, dizinin yakın takipçileri tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor. İşte yeni sezon başlangıç tarihine dair detaylar...

Yılmaz Erdoğan imzalı sevilen dizisi İnci Taneleri 44. bölümle sezon finali yapmıştı. Dizinin yeni sezonu büyük bir heyecanla beklenirken yeni bölüm tarihi netleşti. Kanal D yayın akışında yer almayan fenomen dizinin akıbeti merak ediliyor. Şenol Sönmez’in yönetmen koltuğuna oturduğu dizide zaman atlamasının olmayacağı, hikâyenin kaldığı yerden devam edeceği bilgisine yer verildi.

İnci Taneleri ne zaman başlıyor? 3. sezon yayın tarihi netleşti

İNCİ TANELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İnci Taneleri dizisi üçüncü sezonuyla ocak ayında Kanal D’de izleyici karşısına çıkacak. Gecikmenin, yapım ekibinin farklı projelerde yer alması nedeniyle yaşandığı öğrenildi.

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

15 Mayıs Perşembe günü yayınlanan İnci Taneleri dizisinin 44. bölüm sezon finalinde Azem kaçırılmıştır. Dilber ve Yıldız, açtıkları dükkâna büyük bir umutla sarılırken hayatlarını değiştirme hayaline ilk kez bu kadar yaklaşıyor. Nehir ise Cihan’ın Ferda için test yaptırma konusunda vereceği kararı büyük bir merakla bekliyor.

İNCİ TANELERİ YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İnci Taneleri’nin üçüncü sezonundan ilk tanıtım yayınlandı. Tanıtımın ekrana gelmesiyle birlikte dizinin, uzun aranın ardından yeniden izleyiciyle buluşmasına artık kısa bir süre kaldığı görülüyor.

