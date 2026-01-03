Bu akşam hangi diziler var? 3 Ocak TV yayın akışı merak ediliyor
3 Ocak 2026 Cumartesi günü televizyon ekranlarında hangi yapımların olduğu, büyük bir merakla araştırılıyor. Yılın ilk haftası olması sebebiyle birçok dizi "yılbaşı arası" verirken, izleyiciler, "Bu akşam hangi diziler var?" sorunu gündeme taşıdı. İşte Kanal D, Star TV, ATV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları...
3 Ocak akşamı TV yayın akışında yer alan yapımlar izleyicileri ekrana kilitleyecek. ATV, Kanal D, NOW, TRT 1 ve diğer kanalların dizileri, sinema filmleri ve yarışmalar ile yayınlacak yapımlar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Güncel yayın akışına göre bugün Survivor yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
3 Ocak Cuma 20.00'de Kanal D'de Düşüş, TRT 1'de Gönüldağı, TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026, Star'da Münakaşa, ATV'de Exodus: Tanrılar ve Krallar / Yabancı Sinema, Show TV'de Güldür Güldür Show ve NOW'da Çifte Milyon ekrana gelecek.
3 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Masal Şatosu: Peri Hırsızı
16:00 Aşk Şarkısı
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Düşüş
22:15 Düşüş
00:30 Washington'da Deprem
02:00 Poyraz Karayel
04:00 Müzik Arası
05:00 Üç Kız Kardeş
3 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.23 İstiklal Marşı
05.25 Yedi Numara
06.10 Ege'nin Hamsisi
08.50 Kod Adı Kırlangıç
10.15 Hayallerinin Peşinde
11.45 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026
16.00 Pembe Panter 2 | Yabancı Sinema
17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
23.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
00.50 Mehmed: Fetihler Sultanı
03.30 Gönül Dağı
3 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:30 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
16:30 Survivor Panorama / Canlı
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Gazete Magazin
05:15 Gençlik Rüzgarı
3 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 – Aşkın Zaferi
10:00 – Cumartesi Sürprizi (Canlı)
13:00 – Cafer'in Çilesi
14:45 – Rüya Gibi (Tekrar)
18:25 – Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)
20:00 – Güldür Güldür Show (Tekrar)
00:15 – Arif v 216
02:30 – Veliaht (Tekrar)
04:45 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
3 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
09:00 Hayat Bazen Tatlıdır
11:00 Sahipsizler
14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Münaşaka
21:45 Münaşaka
23:30 Sahipsizler
02:00 Kaderimin Oyunu
03:30 Hayat Bazen Tatlıdır
05:30 Söz
3 OCAK ATV YAYIN AKIŞI
07: 30 atv'de Hafta Sonu
10: 00 Evde Tek Başına / Yabancı Sinema
12: 00 Kuruluş Orhan
15: 30 Şansımı Seveyim / Yerli Sinema
17: 10 Oflu Hoca Trakyada / Yerli Sinema
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Exodus: Tanrılar ve Krallar / Yabancı Sinema
22: 50 Kardeş Benim 2 / Yerli Sinema
01: 30 Beni Unutma / Yerli Sinema
03: 15 Kardeşlerim
05: 30 Aldatmak
3 OCAK NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Memet Özer ile Mutfakta
12.15 Kamera Arkası
12.45 Halef: Köklerin Çağrısı
16.15 Çifte Milyon
19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Çifte Milyon
22.30 Çifte Milyon
00.15 Ah Be Birader
03.15 Şevkat Yerimdar
04.30 Kefaret
06.00 Son Yaz