3 Ocak 2026 Cumartesi günü televizyon ekranlarında hangi yapımların olduğu, büyük bir merakla araştırılıyor. Yılın ilk haftası olması sebebiyle birçok dizi "yılbaşı arası" verirken, izleyiciler, "Bu akşam hangi diziler var?" sorunu gündeme taşıdı. İşte Kanal D, Star TV, ATV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları...

3 Ocak akşamı TV yayın akışında yer alan yapımlar izleyicileri ekrana kilitleyecek. ATV, Kanal D, NOW, TRT 1 ve diğer kanalların dizileri, sinema filmleri ve yarışmalar ile yayınlacak yapımlar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Güncel yayın akışına göre bugün Survivor yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Bu akşam hangi diziler var? 3 Ocak TV yayın akışı merak ediliyor

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

3 Ocak Cuma 20.00'de Kanal D'de Düşüş, TRT 1'de Gönüldağı, TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026, Star'da Münakaşa, ATV'de Exodus: Tanrılar ve Krallar / Yabancı Sinema, Show TV'de Güldür Güldür Show ve NOW'da Çifte Milyon ekrana gelecek.

Bu akşam hangi diziler var? 3 Ocak TV yayın akışı merak ediliyor

3 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Masal Şatosu: Peri Hırsızı

16:00 Aşk Şarkısı

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Düşüş

22:15 Düşüş

00:30 Washington'da Deprem

02:00 Poyraz Karayel

04:00 Müzik Arası

05:00 Üç Kız Kardeş

Bu akşam hangi diziler var? 3 Ocak TV yayın akışı merak ediliyor

3 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.23 İstiklal Marşı

05.25 Yedi Numara

06.10 Ege'nin Hamsisi

08.50 Kod Adı Kırlangıç

10.15 Hayallerinin Peşinde

11.45 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026

16.00 Pembe Panter 2 | Yabancı Sinema

17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

23.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

00.50 Mehmed: Fetihler Sultanı

03.30 Gönül Dağı

Bu akşam hangi diziler var? 3 Ocak TV yayın akışı merak ediliyor

3 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

08:00 Oynat Bakalım

08:30 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

16:30 Survivor Panorama / Canlı

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Gazete Magazin

05:15 Gençlik Rüzgarı

Bu akşam hangi diziler var? 3 Ocak TV yayın akışı merak ediliyor

3 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 – Aşkın Zaferi

10:00 – Cumartesi Sürprizi (Canlı)

13:00 – Cafer'in Çilesi

14:45 – Rüya Gibi (Tekrar)

18:25 – Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)

20:00 – Güldür Güldür Show (Tekrar)

00:15 – Arif v 216

02:30 – Veliaht (Tekrar)

04:45 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

Bu akşam hangi diziler var? 3 Ocak TV yayın akışı merak ediliyor

3 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Aramızda Kalsın

09:00 Hayat Bazen Tatlıdır

11:00 Sahipsizler

14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Münaşaka

21:45 Münaşaka

23:30 Sahipsizler

02:00 Kaderimin Oyunu

03:30 Hayat Bazen Tatlıdır

05:30 Söz

Bu akşam hangi diziler var? 3 Ocak TV yayın akışı merak ediliyor

3 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

07: 30 atv'de Hafta Sonu

10: 00 Evde Tek Başına / Yabancı Sinema

12: 00 Kuruluş Orhan

15: 30 Şansımı Seveyim / Yerli Sinema

17: 10 Oflu Hoca Trakyada / Yerli Sinema

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Exodus: Tanrılar ve Krallar / Yabancı Sinema

22: 50 Kardeş Benim 2 / Yerli Sinema

01: 30 Beni Unutma / Yerli Sinema

03: 15 Kardeşlerim

05: 30 Aldatmak

Bu akşam hangi diziler var? 3 Ocak TV yayın akışı merak ediliyor

3 OCAK NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Memet Özer ile Mutfakta

12.15 Kamera Arkası

12.45 Halef: Köklerin Çağrısı

16.15 Çifte Milyon

19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Çifte Milyon

22.30 Çifte Milyon

00.15 Ah Be Birader

03.15 Şevkat Yerimdar

04.30 Kefaret

06.00 Son Yaz

İLGİLİ HABERLER HABERLER Bu akşam hangi diziler var? 2 Ocak TV yayın akışı gündemde

Haberle İlgili Daha Fazlası