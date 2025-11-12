Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bakan Fidan, Ankara'da Rüstem Umerov'u ağırladı! Rusya-Ukrayna savaşı masada

Bakan Fidan, Ankara'da Rüstem Umerov'u ağırladı! Rusya-Ukrayna savaşı masada

- Güncelleme:
Gündem Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Ankara’da bir araya geldi. Görüşmede Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve İstanbul'daki barış müzakerelerinin ele alındığı değerlendiriliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Umerov Ankara'da görüştü.

ESİR TAKASI SÜRECİNİ YENİDEN BAŞLATMAK İÇİN TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

Sosyal medya hesabından geçtiğimiz gün açıklama yapan Umerov, Ukrayna ile Rusya arasındaki esir takası sürecini yeniden başlatmak için Türkiye ve Ortadoğu'da temaslarda bulunacağını açıklamıştı.

"ANLAŞMA VARDI, ARTIK UYGULANMALI"

İstanbul’a inişinin ardından paylaşım yapan Umerov, "Az önce İstanbul’a geldim. Bu günlerde Türkiye ve Orta Doğu’da takas süreçlerini açmak için çalışacağım" dedi.

Daha önce yapılan anlaşmaya atıfta bulunarak, "Bir anlaşma vardı ve bunu gerçekleştirmek gerekiyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın görevi net. Ukraynalılar esaretten evlerine dönmeli" ifadelerini kullandı.

