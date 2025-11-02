Libya’da ders kitabı skandalı: Bakan gözaltına alındı

Libya’da eğitim sisteminde büyük bir skandal patlak verdi. Başsavcılık, okul kitaplarının dağıtımında yaşanan kriz nedeniyle Eğitim Bakanı Ali al-Abed’in “kamu yararına zarar verme ve eğitim hakkını ihlal etme” suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı.

KİTAP KRİZİ BÜYÜYOR

Ülkede aylardır ders kitabı kıtlığı yaşanıyor.

Libya’da yeni öğretim yılı bir aydan fazla gecikmeyle başlarken, yaklaşık 2,6 milyon öğrenci kitaplarına ulaşamadı. Veliler, fotokopiyle temin edilen ders materyallerinin masraflarını kendi cebinden karşılamak zorunda kaldı.

Savcılık açıklamasında, soruşturmanın 2025-2026 öğretim yılına ait kitap basım sözleşmeleriyle ilgili olduğunu, “idari ve mali prosedürlerde ciddi usulsüzlükler” tespit edildiğini belirtti.

SEÇİM ÖNCESİ YOLSUZLUK İDDİASI

Abed, Mart ayında aynı gerekçeyle 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılan eski bakan Moussa al-Megarief’in yerine geçici olarak atanmıştı. Ancak yeni bakanın da benzer bir skandal nedeniyle gözaltına alınması, Libya’da eğitim alanındaki yolsuzluk iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

Başsavcılık, Abed ve bakanlığın okul programları dairesi başkanının da önleyici gözaltına alındığını duyurdu.

Libya’da devlet okullarında ortaöğretim sonuna kadar kitaplar ücretsiz sağlanıyor ve masraflar doğrudan Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanıyor.