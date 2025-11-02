Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Libya’da ders kitabı skandalı: Bakan gözaltına alındı

Libya’da ders kitabı skandalı: Bakan gözaltına alındı

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Libya’da ders kitabı skandalı: Bakan gözaltına alındı
Libya, Eğitim Bakanı, Yolsuzluk, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Libya'da milyonlarca öğrenci aylarca ders kitabına ulaşamazken, Eğitim Bakanı Ali al-Abed “kamu yararına zarar verme” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Libya’da eğitim sisteminde büyük bir skandal patlak verdi. Başsavcılık, okul kitaplarının dağıtımında yaşanan kriz nedeniyle Eğitim Bakanı Ali al-Abed’in “kamu yararına zarar verme ve eğitim hakkını ihlal etme” suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı.

KİTAP KRİZİ BÜYÜYOR

Ülkede aylardır ders kitabı kıtlığı yaşanıyor.

Libya’da yeni öğretim yılı bir aydan fazla gecikmeyle başlarken, yaklaşık 2,6 milyon öğrenci kitaplarına ulaşamadı. Veliler, fotokopiyle temin edilen ders materyallerinin masraflarını kendi cebinden karşılamak zorunda kaldı.

Libya’da ders kitabı skandalı: Bakan gözaltına alındı - 1. Resim

Savcılık açıklamasında, soruşturmanın 2025-2026 öğretim yılına ait kitap basım sözleşmeleriyle ilgili olduğunu, “idari ve mali prosedürlerde ciddi usulsüzlükler” tespit edildiğini belirtti.

SEÇİM ÖNCESİ YOLSUZLUK İDDİASI

Abed, Mart ayında aynı gerekçeyle 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılan eski bakan Moussa al-Megarief’in yerine geçici olarak atanmıştı. Ancak yeni bakanın da benzer bir skandal nedeniyle gözaltına alınması, Libya’da eğitim alanındaki yolsuzluk iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

Başsavcılık, Abed ve bakanlığın okul programları dairesi başkanının da önleyici gözaltına alındığını duyurdu.

Libya’da devlet okullarında ortaöğretim sonuna kadar kitaplar ücretsiz sağlanıyor ve masraflar doğrudan Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanıyor.

Kaynak: Dış Haberler

Muğla'da ormanlık alanda yangın! Alevler kontrol altındaİstanbulspor - Pendikspor maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve skorlar...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Belçika'da askeri üste drone alarmı! Jammer sistemi bile etkisiz kaldı - DünyaAskeri üste drone alarmı! Jammer sistemi bile etkisiz kaldıCOP31 yarışı kilitlendi! Türkiye çekilmedi, Avustralya Başbakanı Erdoğan’a mektup yazdı - DünyaTürkiye ve Avustralya sahadan çekilmiyor!İsrail ordusu ‘sarı çizgi’yi çekti! Gazze haritası değişiyor - Dünyaİsrail ordusu ‘sarı çizgi’yi çekti!"Göçü durduracağız" demişti, şimdi Avrupa ülkesi kapılarını açıyor! 500 bin göçmen alınacak - DünyaAvrupa ülkesi Türklere kapılarını açıyor!ABD endişesini gizleyemedi! F-35’ten çıkan Türkiye kazançlı çıktı - DünyaF-35’ten çıkan Türkiye kazançlı çıktıNetanyahu sessizliğe gömüldü! İsrail basını 'Erdoğan kazandı' dedi - Dünyaİsrail basını 'Erdoğan kazandı' dedi
Sonraki Haber Yükleniyor...