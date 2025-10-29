Tekirdağlılar hamsiye doyacak! Sigaradan ucuza satılıyor, fiyatı düşüyor da düşüyor

Havaların soğumasıyla Karadeniz'den bol miktarda hamsi çıktığını belirten balıkçılar, fiyatların düşmesinin vatandaşın da yüzünü güldürdüğünü ifade etti. Süleymanpaşa'daki Salı Pazarında tezgâhlarını açan satıcılar, sabah saatlerinden itibaren yoğun ilgiyle karşılaştıklarını, akşam saatlerinde ise fiyatların daha da uygun hale geldiğini söyledi.

"AZ ÇIKINCA 250 BOL ÇIKINCA 50"

Pazarda balık satışı yapan esnaf, "Bol çıkınca 50 lira, az çıkınca 250 lira. Trabzon Karadeniz hamsisi bunlar. Biz 20, 25 liraya alıyoruz. Bu aralar hamsi bol, vatandaş da rağbet gösteriyor" dedi.

"SİGARADAN UCUZ OLUNCA, VATANDAŞ POŞET POŞET ALDI"

Balık tezgâhlarının önünde uzun kuyruklar oluşurken, birçok vatandaş uygun fiyatı fırsat bilerek poşet poşet hamsi aldı. Balıkçılar, hamsi sezonunun bu şekilde devam etmesi halinde fiyatların bir süre daha düşük seyredeceğini belirtti.