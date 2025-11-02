İstanbulspor - Pendikspor maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve skorlar...

Trendyol 1. Lig'in 11. haftası, İstanbul futbolu için önemli bir mücadele gerçekleşti. Uzun süredir galibiyete hasret olan İstanbulspor, kendi taraftarı önünde formda ekip Pendikspor ile maça çıktı. Her İki takımın da hedefi 3 puan olurken, maçın kaç kaç bittiği araştırılıyor.



İSTANBULSPOR - PENDİKSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İstanbulspor ile Pendikspor arasında oynanan karşılaşmada, maçın son dakikalarına yaklaşırken 0-0 eşitlikle bitti. Her iki takımda gol bulmak için yoğun çaba sarfederken skor değişmedi.

İSTANBULSPOR - PENDİKSPOR MAÇ ÖZETİ

Pendikspor'da maçın 27.dakikasında Furkan, orta solunda kendisine gelen uzun topu kontrol etmeye çalışırken rakibi Özcan'a müdahale ettiği için ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve takım 10 kişi kaldı. Ayrıca 45+2. dakikada Soldo, orta alanda Mamadou'ya yaptığı faul sonrası sarı kart görürken, 65.dakikada Thuram da sarı kartla cezalandırıldı.