Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Süper Lig'deki 5 gollü düelloda bir ilk yaşandı

Süper Lig'deki 5 gollü düelloda bir ilk yaşandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Lig&#039;deki 5 gollü düelloda bir ilk yaşandı
Süper Lig, Kayserispor, Kasımpaşa, Skor, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Zecorner Kayserispor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti ve bu sezon ilk galibiyetini aldı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, evinde ağırladığı Kasımpaşa'yı 3 golle geçerek ilk 3 puanını aldı.

5 GOLLÜ DÜELLO KAYSERİSPOR'UN

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Kayserispor, 3-2'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada ev sahibinin galibiyet gollerini 11. Joao Mendes, 32. dakikada Stefano Denswill ve 81. dakikada Indrit Tuci kaydetti. Konuk ekip Kasımpaşa'nın gollerini ise 19. dakikada Claudio Winck ve 67. dakikada Kubilay Kanatsızkuş attı.

KAYSERİSPOR İLK GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ

Bu sonuçla birlikte Kayserispor, ligdeki ilk galibiyetini elde etti ve 9 puanla 15. sıraya yükseldi. Kasımpaşa'nın ise galibiyet hasreti 4 maça yükseldi. İstanbul ekibi, 10 puanla 13. sırada kaldı.

Süper Lig'deki 5 gollü düelloda bir ilk yaşandı - 1. Resim

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

12. dakikada sol kanatta topla buluşan Mendes'in savunmanın arkasına gönderdiği topa ceza sahası içinde dokunan Furkan Soyalp, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

19. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Szalai savunmanın arkasına gönderdiği pasta sağ çaprazdan ceza sahasına giren Winck, topu göğsüyle kontrol etti. Winck'in sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

32. dakika Kayserispor tekrar üstünlüğü yakaladı. Sol taraftan Mendes'in kullandığı kornerde arka direğe koşu yapan Denswil, boş pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

Maçın ilk yarısı Zecorner Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Süper Lig'deki 5 gollü düelloda bir ilk yaşandı - 2. Resim

67. dakikada sağ kanattan Cem Üstündağ'ın ortasında Denswil'in karşıladığı top, ceza sahası içerisinde Kubilay Kanatsızkuş'un önene düştü Bu oyuncunun sert şutunda ağalara gitti: 2-2

81. dakikada sol kanattan Ramazan Civelek'in ortasında ceza saha içerisinde sol önde iyi yükselen Tuci'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ters köşeden filelerle buluştu: 3-2

90+ 5. dakikada Kasımpaşa atağında sol kanattan Cafu'nun ortasında ceza sahası içerisinde iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda kaleci Onurcan Piri uzanarak meşin yuvarlağı sağ direk dibinde çıkarmayı başardı.

Karşılaşma Zecorner Kayserispor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye-Ermenistan sınırında deprem! Kars ve Ardahan'da hissedildiiPhone 18 Pro renk seçenekleri neler? Tasarımıyla alışılmışın dışına çıkıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe, Trabzonspor'u devirdi ve 6'da 6 yaptı - SporFenerbahçe, Trabzonspor'u devirdi ve 6'da 6 yaptıHakan Çalhanoğlu yıldızlaştı, Inter kazandı! - SporHakan Çalhanoğlu yıldızlaştı, Inter kazandı!Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11'ler belli oldu: Tedesco'dan büyük sürpriz - SporDev derbi öncesi 11'ler belli olduBeşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetimi ibra edildi - SporBeşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetimi ibra edildiArda Güler sahaya çıkıyor, Fenerbahçe kazanıyor! İşte kasaya giren para... - SporArda sahaya çıkıyor, Fenerbahçe kazanıyorBeşiktaş'ta Hasan Arat kararı! 1 yıl süreyle ihraç edildi - SporBeşiktaş'ta Hasan Arat kararı! 1 yıl süreyle ihraç edildi
Sonraki Haber Yükleniyor...