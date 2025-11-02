Süper Lig'deki 5 gollü düelloda bir ilk yaşandı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, evinde ağırladığı Kasımpaşa'yı 3 golle geçerek ilk 3 puanını aldı.

5 GOLLÜ DÜELLO KAYSERİSPOR'UN

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Kayserispor, 3-2'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada ev sahibinin galibiyet gollerini 11. Joao Mendes, 32. dakikada Stefano Denswill ve 81. dakikada Indrit Tuci kaydetti. Konuk ekip Kasımpaşa'nın gollerini ise 19. dakikada Claudio Winck ve 67. dakikada Kubilay Kanatsızkuş attı.

KAYSERİSPOR İLK GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ

Bu sonuçla birlikte Kayserispor, ligdeki ilk galibiyetini elde etti ve 9 puanla 15. sıraya yükseldi. Kasımpaşa'nın ise galibiyet hasreti 4 maça yükseldi. İstanbul ekibi, 10 puanla 13. sırada kaldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

12. dakikada sol kanatta topla buluşan Mendes'in savunmanın arkasına gönderdiği topa ceza sahası içinde dokunan Furkan Soyalp, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

19. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Szalai savunmanın arkasına gönderdiği pasta sağ çaprazdan ceza sahasına giren Winck, topu göğsüyle kontrol etti. Winck'in sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

32. dakika Kayserispor tekrar üstünlüğü yakaladı. Sol taraftan Mendes'in kullandığı kornerde arka direğe koşu yapan Denswil, boş pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

Maçın ilk yarısı Zecorner Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

67. dakikada sağ kanattan Cem Üstündağ'ın ortasında Denswil'in karşıladığı top, ceza sahası içerisinde Kubilay Kanatsızkuş'un önene düştü Bu oyuncunun sert şutunda ağalara gitti: 2-2

81. dakikada sol kanattan Ramazan Civelek'in ortasında ceza saha içerisinde sol önde iyi yükselen Tuci'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ters köşeden filelerle buluştu: 3-2

90+ 5. dakikada Kasımpaşa atağında sol kanattan Cafu'nun ortasında ceza sahası içerisinde iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda kaleci Onurcan Piri uzanarak meşin yuvarlağı sağ direk dibinde çıkarmayı başardı.

Karşılaşma Zecorner Kayserispor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.