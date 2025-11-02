Avrupa'nın gözü Fenerbahçe'de! Kritik derbide 3 yıldız izlenecek

Süper Lig’de bu akşam Beşiktaş deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de üç oyuncu Avrupa kulüplerinin radarında.

Marsilya, PSV ve West Ham United scout ekibi, kritik Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli üç futbolcuyu takip edecek. Söz konusu kulüplerin devre arasında sarı-lacivertlilere resmi teklif yapması bekleniyor.

DERBİ ÖNCESİ MORALLER YÜKSEK

Fenerbahçe, Süper Lig’de son dört maçında üç galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada, sarı-lacivertliler derbi öncesi moral bulmuş durumda.

Özellikle Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Sebastian Szymanski, Avrupa kulüplerinin gözlem listesinde yer alıyor.

ÜÇ İSMİ İZLEMEK İÇİN GELİYORLAR

Sabah'ta yer alan habere göre; Marsilya İsmail Yüksek’i; PSV Sebastian Szymanski’yi; West Ham United ise Jayden Oosterwolde’yi tribünden takip edecek.

Fenerbahçe'nin bu 3 futbolcu için de ara transfer dönemi için resmi teklif alması bekleniyor.