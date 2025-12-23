ABD Adalet Bakanlığı, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın soruşturma dosyasındaki son ve en büyük belge grubunu yayımladı. Yayımlanan belgeler arasında, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 1990'lı yıllarda Epstein'ın özel jetiyle en az 8 kez seyahat ettiğini gösteren e-postalar, "Başkanımız da körpe kızlara olan sevgimizi paylaşıyor" ifadelerinin yer aldığı bir mektup ve İngiltere'deki bir yaz kampında kızların "tamamen dağılmış" olduğunu belirten "Görünmez Adam"dan gelen bir e-posta da yer alıyor.

ABD Adalet Bakanlığı, hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein'a ilişkin soruşturma dosyalarının bugüne kadarki en büyük bölümünü kamuoyuyla paylaştı. Yayımlanan binlerce sayfalık belgeler, Epstein'ın skandal ağıyla bağlantılı yeni iddiaları ve isimleri ortaya çıkardı.

DONALD TRUMP’IN UÇUŞ KAYITLARI

Belgelerdeki en dikkat çekici detaylardan biri, eski ABD Başkanı Donald Trump’a ilişkin iddialar oldu. Başlığı "RE: Epstein uçuş kayıtları" olan ve gönderici ile alıcısı karartılmış bir e-postada, Trump'ın 1993 ile 1996 yılları arasında Epstein'ın özel jetiyle daha önce bildirilenden çok daha fazla, en az sekiz kez seyahat ettiği öne sürüldü. Bu uçuşların en az dördünde Epstein'ın suç ortağı Ghislaine Maxwell'in de bulunduğu belirtildi.

En büyük Epstein dosyası ifşaatı yayınlandı! Başkanımız da körpe kızlara olan sevgimizi paylaşıyor

E-postada ayrıca, 1993 yılındaki bir uçuşta Trump ve Epstein'ın tek iki yolcu olduğu, başka bir uçuşta ise aralarında o dönem 20 yaşında olan bir kişinin bulunduğu üç yolcunun listelendiği ifade edildi. Trump’ın Marla Maples, kızı Tiffany ve oğlu Eric de dahil olmak üzere başkalarıyla seyahat ettiği bilgisi de yer aldı. E-postada, diğer uçuşlarda yer alan iki kadının ise Maxwell davasında potansiyel tanık olabileceği belirtildi.

Ancak ABD Adalet Bakanlığı, belgelerin bir kısmının Trump’a karşı "asılsız ve sansasyonel iddialar" içerdiğini ve bu iddiaların 2020 seçimlerinden hemen önce FBI'a sunulduğunu belirterek, iddiaları "temelsiz ve yanlış" olarak nitelendirdi.

"BAŞKANIMIZ DA GENÇ VE KÖRPE KIZLARA OLAN İLGİMİZİ PAYLAŞIYOR"

Öte yandan, belgelerde Epstein'a atfedilen ve alıcısı belirsiz bir kartpostalda, "Başkanımız da genç ve körpe kızlara olan sevgimizi paylaşıyor" ve “Bir güzellik yürüdüğünde kapmayı severdi" ifadeleri yer aldı. İfadelerde geçen "başkanın" kim olduğu ve kartpostalın tarihi ise belirtilmedi.

Ancak Trump, Epstein ile ilişkisine dair her türlü suçu kesin bir dille reddetti ve Epstein'ın uçuşlarında bulunmanın herhangi bir yanlış eyleme işaret etmediğini vurguladı. Daha önce 2002 yılında Epstein'ı "harika bir adam" ve "çok eğlenceli" olarak nitelendirmesine rağmen, 2019'da ilişkilerinin bozulduğunu ve Epstein'ı "hasta bir sapık" olarak tanımladığını bildirdi.

"GÖRÜNMEZ ADAM"IN BALMORAL E-POSTASI VE PRENS ANDREW

Yayımlanan dosyalar arasında, "Görünmez Adam" (The Invisible Man) takma adlı bir kişiden Ghislaine Maxwell'e gönderilen 16 Ağustos 2001 tarihli bir e-posta da yer aldı. E-postada, İngiltere’deki Balmoral Kraliyet Ailesi yaz kampında kızların "tamamen dağılmış" olduğundan bahsedildi. E-postanın içeriği ve göndericisi netleşmezken, herhangi bir yanlış eylem önerisi bulunmadığı belirtildi.

Bu bağlamda, Prens Andrew (Andrew Mountbatten-Windsor) hakkında daha önce ortaya atılan iddialara atıfta bulunuldu. Prens Andrew, iddiaları sürekli reddetmesine rağmen, Ekim ayında unvanlarından ve onurlarından feragat ettiğini açıklamıştı.

DAHA ÖNCEKI İFŞALAR VE ÜNLÜ İSİMLER

Epstein soruşturması kapsamında daha önce yayımlanan belgelerde, aralarında pop yıldızı Michael Jackson, Rolling Stones'un vokali Mick Jagger, ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton, Kevin Spacey ve Chris Tucker'ın da bulunduğu birçok ünlü ismin adının geçmesi, Epstein'ın sanat ve siyaset dünyası ile şüpheli bağlantılarını daha önce de gündeme getirmişti.

Epstein'ın suç ortağı Ghislaine Maxwell, 2022 yılında çocuklara yönelik cinsel amaçlı insan ticareti suçlarından hüküm giyerek 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Jeffrey Epstein ise 2019 yılında tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etmişti.

