Torununu kurtarmak isterken tren çarptı, 72 gün sonra can verdi
Aydın'ın İncirliova ilçesinde 13 Ekim'de, torununu kurtarmak isterken İzmir-Isparta seferini yapan trenin çarptığı 50 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü hastanede 72 gün sonra hayatını kaybetti.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde raylardaki torununu kurtarmak isterken trenin çarpması sonucu ağır yaralanan kadından 72 gün sonra acı haber geldi.
AYLAR SONRA HASTANEDE CAN VERDİ
Gerenkova Mahallesi'nde 13 Ekim'de trenin çarpması sonucu Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Selvi Polat (50), müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polat'ın cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
İzmir-Isparta seferini yapan tren, 13 Ekim'de Gerenkova Mahallesi'nde Selvi Polat'a çarpmış, ağır yaralanan kadın, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Görgü tanıkları, Selvi Polat'ın, rayda oturan torununu çekerek kurtardığını bu sırada trenin kendisine çarptığını ifade etmişti.
