Avrupa’ya uzanan enerji hattında kritik bir adım Kırıkkale’de atıldı. Azerbaycan’ın devlet enerji şirketi SOCAR, Türkiye’deki 870 megavatlık santral için 225 milyon dolarlık anlaşmaya imza attı.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik enerji ortaklığı yeni bir boyut kazandı.

Azerbaycan’ın devlet enerji şirketi SOCAR, Türkiye’deki doğal gazla çalışan büyük bir enerji santralini 225 milyon dolara satın almak için anlaşma imzaladı.

Kritik imzalar, Bakü’de düzenlenen Azerbaycan–Türkiye Yatırım Forumu’nda atıldı.

İMZALAR BAKÜ’DE ATILDI

Anlaşmaya, SOCAR Başkanı Rovshan Najaf ile Gama Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özman imza koydu.

Törende Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov da hazır bulundu.

HEDEF KIRIKKALE’DEKİ DEV SANTRAL

Satın alma anlaşması, Kırıkkale’de bulunan 870 megavat kapasiteli doğal gaz kombine çevrim santralini kapsıyor. İç Anadolu’daki tesis, 2016 yılından bu yana faaliyette bulunuyor ve Türkiye’nin elektrik üretiminde önemli bir rol üstleniyor.

SOCAR TÜRKİYE’DE GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

SOCAR, halihazırda Türkiye’de Petkim Petrokimya Kompleksi ve STAR Petrol Rafinerisi gibi stratejik yatırımlara sahip. Kırıkkale’deki santral alımıyla birlikte Azerbaycan şirketi, Türkiye enerji sektöründeki varlığını daha da genişletmiş oldu.

TÜRKİYE ENERJİ KORİDORUNUN KALBİNDE

Türkiye, Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı üzerinden Azerbaycan gazının Avrupa’ya ulaştırılmasında kilit rol oynuyor. Yeni anlaşma, Türkiye’nin bölgesel enerji merkezi konumunu pekiştirirken, Azerbaycan’ın Avrupa’ya açılan en güvenli kapısının yine Türkiye olduğunu bir kez daha gösterdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası