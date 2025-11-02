Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe, Trabzonspor'u devirdi ve 6'da 6 yaptı

- Güncelleme:
Spor Haberleri

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi yedinci hafta maçında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi yedinci hafta maçında Trabzonspor’u konuk etti.

Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan sarı lacivertliler 6’da 6 yaptı ve puanını 18’e yükseltti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Marta Cox (P) ile 90. dakikada Flourish Chioma Sabastine kaydetti.

Fenerbahçe, Trabzonspor'u devirdi ve 6'da 6 yaptı - 1. Resim

YAĞMUR URAZ, 300. MAÇINA ÇIKTI

Karşılaşmayı Kadın Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Şansal da izledi.

Öte yandan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’ndeki 300’üncü maçını geride bırakan golcü Yağmur Uraz’a, karşılaşma öncesi Yönetici Ufuk Şansal tarafından üzerinde ‘300’ yazan forma takdim edildi.
 
Fenerbahçe arsaVev, sekizinci hafta maçında 8 Kasım Cumartesi günü Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda karşılaşacak.

