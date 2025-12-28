Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, Türkiye'nin olimpik ve paralimpik oyunlarda okçuluk branşında madalya kazanma geleneğini devam ettirmek istediklerini söyledi. Ergin, eksiklerin tespit edildiğini, 2026 yarışmaları ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları öncesinde özellikle zihinsel hazırlığa odaklandıklarını söyledi.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, 2025 yılında Türkiye'yi her alanda en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını söyledi.

Kazandıkları başarılar olduğu gibi 2025'te hedeflerinden uzak kaldıkları turnuvalar da yaşadıklarını aktaran Ergin, eksiklikleri tespit ettiklerini ve 2026 yılı yarışmaları öncesinde bunları gidermeye çalıştıklarını dile getirdi.

Paralimpik, klasik ve makaralı yaylarda dünya şampiyonasında yarışan sporcuların performansından memnun olduğunu ifade eden Ergin, iyi atış ortalamasına sahip olmalarına rağmen bu atışları madalyaya çeviremediklerini anlattı.

Türk okçuluğunda hedef 2028!

Bu durumun hazırlık sürecinin farklılaşmasına yol açtığını belirten Ergin, "Bizim 'kazanan ok' dediğimiz son anda, sporcularımızın birazcık daha hedefe yaklaştıkları anlarda, stres ve kaygı düzeyinin arttığını tespit ettik. Bunu gidermeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Teknik ekibimizi bu anlamda güçlendirmeye çalışıyoruz. Amacımız önümüzdeki yıl sporcularımızın zihinsel anlamda hazır olmalarını sağlamak." diye konuştu.

"AMACIMIZ BU PERFORMANSI MADALYAYA DÖNÜŞTÜRMEYİ SAĞLAMAK"

Milli sporcu Mete Gazoz'un dünya şampiyonasında madalya alamadığını ama diğer tüm sporculardan çok daha üstün skor ortalaması yakalamasını örnek gösteren Ergin, "Amacımız bu performansı madalyaya dönüştürmeyi sağlamak. Salon Avrupa Şampiyonası'nda, Paraokçuluk Dünya Şampiyonası'nda sporcularımız inanılmaz büyük başarı gösterdi. Öznur Cüre Girdi, dünyada ilk defa katıldığı 3 kategoride de madalya alan okçu oldu. Bu bizi çok mutlu etti." dedi.

Ergin, geçen yılki yarış sonuçlarını rakiplere göre analiz ettiklerinde, sporcularının katıldıkları bütün yarışmaları kazanabilecek potansiyelde olduğunu gördüklerini söyledi.

"ELİMİZ DAHA DA GÜÇLENDİ"

Sporun zirvesinin olimpiyatlar olduğunu vurgulayan Ergin, "Bütün hazırlığımız Los Angeles'taki 2028 Olimpiyat Oyunları'na yönelik. Hem olimpik hem de paralimpik oyunlarda ülkemizin madalya kazanma geleneğini devam ettirmek istiyoruz. Daha önceki 2 olimpiyatta madalya kazanmayı başarmıştık. Amacımız bunu Los Angeles'a taşımak." ifadelerini kullandı.

Makaralı yay kategorisinin de artık olimpik olduğu bilgisini veren Ergin, şöyle devam etti:

"Elimiz daha da güçlendi. Ocak ayı itibarıyla makaralı yay ekibimiz de olimpiyat oyunları hazırlık kamplarımıza dahil olacak. Bu yıl gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları da hedef yarışmalarımız arasında yer alıyor. Türk okçuluğu, 40 sporcu ve 40 kişiye yakın bir teknik ekip ile her alanda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyor olacak."

"SPORCULARIMIZ RAKİPLERİNDEN BÜYÜK SAYGI GÖRÜYOR"

Hem Tokyo hem de Paris Olimpiyatları'nda üst üste madalya kazanan 3 ülke olduğuna işaret eden Ergin," Bunu başaran Kore, Almanya ve Türkiye. Olimpiyatlara ortalama 50 ülke katılıyor. Türkiye yıllar önce olimpiyatlara katılacağı soru işareti olan bir takımken artık olimpiyatlarda madalya alan bir takım kimliğine bürünmüş durumda. Rakipler artık analiz yaptığında Türkiye'yi en önemli rakipleri olarak görüyor. Sporcularımız da sahaya çıktıklarında rakiplerinden büyük saygı görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türk okçuluğunun geleceğinin çok parlak olduğunu kaydeden Ergin, yaş ortalaması olarak çok iyi bir noktada olduklarını, Türk okçuların uzun yıllar katılacağı yarışmalarda ay-yıldızlı bayrağı en güzel şekilde temsil edeceğini sözlerine ekledi.



