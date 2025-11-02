Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
iPhone 18 Pro renk seçenekleri neler? Tasarımıyla alışılmışın dışına çıkıyor

iPhone 18 Pro renk seçenekleriyle alışılmışın dışına çıkarak kullanıcılarıyla buluşacak. Çin kaynaklı yeni bir sızıntı, 2026 Eylül ayında tanıtılacak amiral gemisi modelin renk seçeneklerini gözler önüne serdi. Peki, iPhone 18 Pro renk seçenekleri neler?

Apple'da henüz iPhone 17 serisinin heyecanı geçmeden gözler iPhone 18 Pro’ya çevrildi. Çin kaynaklı yeni bir sızıntı, 2026 Eylül ayında tanıtılması beklenen amiral gemisi modelin renk seçeneklerini açıkladı. Modelin tasarımıyla alışılmışın dışına çıktığı belirtilirken, "iPhone 18 Pro renk seçenekleri neler?" sorusu gündemdeki yerini aldı. 

iPhone 18 Pro renk seçenekleri neler? Tasarımıyla alışılmışın dışına çıkıyor - 1. Resim

İPHONE 18 PRO RENK SEÇENEKLERİ NELER?

iPhone 18 Pro, “Kahve”, “Mor” ve “Bordo” olmak üzere üç renkle piyasaya sürülecek. Bu renk paleti, Apple’ın son yıllarda klasik siyah ve beyaz tonlardan uzaklaşıp daha cesur ve özgün tasarım anlayışına yöneldiğini gösteriyor.

Şirket, bu yaklaşımıyla markanın estetik çizgisini daha karakteristik bir hale getirmeyi hedefliyor. 

Listede yer alan Mor renge ise Apple kullanıcıları yabancı değil. Bu tonun farklı versiyonları markanın geçmişte piyasaya sürdüğü iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 14 ve 14 Pro modellerinde görülmüştü. 

iPhone 18 Pro renk seçenekleri neler? Tasarımıyla alışılmışın dışına çıkıyor - 2. Resim

TASARIMIYLA ALIŞILMIŞIN DIŞINA ÇIKIYOR

Apple’ın bu renk stratejisinin yalnızca estetik bir tercih olmadığı, aynı zamanda markanın premium algısını güçlendirmeyi amaçladığı tahmin ediliyor. 

Bu renk tercihlerinin özellikle kişisel tarzını yansıtmak isteyen kullanıcılar için bir moda unsuruna dönüşmesi bekleniyor.

