Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Orta Doğu'da savaş çanları yeniden çalıyor! Lübnan'a hava saldırısı başlatıldı iddiası

Orta Doğu'da savaş çanları yeniden çalıyor! Lübnan'a hava saldırısı başlatıldı iddiası

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Orta Doğu&#039;da savaş çanları yeniden çalıyor! Lübnan&#039;a hava saldırısı başlatıldı iddiası
Dünya Haberleri  / HABER MERKEZİ

İsrail ordusunun, Hizbullah'ın yoğun varlığıyla bilinen ve geçen yıl İsrail ile yaşanan yoğun çatışmalarda örgütün önemli kalelerinden biri olarak kabul edilen Güney Lübnan'daki Nebatiye bölgesine hava saldırıları düzenlediği iddia edildi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesine hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü.

Orta Doğu'da savaş çanları yeniden çalıyor! Lübnan'a hava saldırısı başlatıldı iddiası - 1. Resim

Kasaba, geçen yıl Hizbullah ile İsrail arasında yaşanan şiddetli çatışmalar sırasında Hizbullah'ın yoğun bir varlığına ev sahipliği yapmış ve örgütün kalesi olarak biliniyordu.

Son dakika haberin ayrıntıları geliyor...

Kaynak: HABER MERKEZİ

Enflasyon için hedef belli! Cevdet Yılmaz 2026'da yüzde 20, 2027'de 'tek hane' dediBeşiktaş'tan hakem tepkisi: Sergen Yalçın oyuncuları uyarmıştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hamas, 3 esiri daha İsrail'e teslim etti - DünyaHamas, 3 esiri daha İsrail'e teslim etti17 yıldır kayıptı, 'ölü' ilan edilmişti... Bir anda ortaya çıktı, tavırları ise dikkat çekti - Dünya12 yıl önce 'ölü' ilan edilmişti! Bir anda ortaya çıktıFelakette 26 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi kayıp! Kenya'daki heyelan onlarca kişiye mezar oldu - DünyaFelakette 26 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi kayıp!İsmail Haniye suikastı nasıl gerçekleşti? Telefon sinyaline güdümlü füze detayı dikkat çekti - Dünya"Füze pencereden içeri girdi!"İsrail, ateşkes tanımıyor! 194 kez ihlal geldi, sarı hat uyarısı yapıldı - Dünyaİsrail, ateşkes tanımıyor! 194 kez ihlal geldiABD vurmuştu, İran 'yeniden inşa edeceğiz' dedi! 'Nükleer tesisler hayati önem taşıyor' - DünyaABD vurmuştu, İran 'yeniden inşa edeceğiz' dedi!
Sonraki Haber Yükleniyor...