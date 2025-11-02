Orta Doğu'da savaş çanları yeniden çalıyor! Lübnan'a hava saldırısı başlatıldı iddiası
İsrail ordusunun, Hizbullah'ın yoğun varlığıyla bilinen ve geçen yıl İsrail ile yaşanan yoğun çatışmalarda örgütün önemli kalelerinden biri olarak kabul edilen Güney Lübnan'daki Nebatiye bölgesine hava saldırıları düzenlediği iddia edildi.
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesine hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü.
Kasaba, geçen yıl Hizbullah ile İsrail arasında yaşanan şiddetli çatışmalar sırasında Hizbullah'ın yoğun bir varlığına ev sahipliği yapmış ve örgütün kalesi olarak biliniyordu.
