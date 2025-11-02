Hamas, 3 esiri daha İsrail'e teslim etti
İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze'de Kızıl Haç'a 3 esirin daha teslim ettiğini açıkladı. İsrail'in ateşkesi ihlal ederek 28 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda 91 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail-Hamas arasında varılan anlaşma çerçevesinde, esir teslimleri devam ediyor.
İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrailli 3 esirin cesedini daha Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) yetkililerine teslim ettiğini duyurdu.
ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR
Filistin resmi ajansı WAFA’nın hastane kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail'in düzenlediği şiddetli saldırılarda Gazze Şeridi’nin kuzeyinde 31, orta kesiminde 42 ve güneyinde 18 kişi hayatını kaybetti.
