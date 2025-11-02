ABD vurmuştu, İran 'yeniden inşa edeceğiz' dedi! 'Nükleer tesisler hayati önem taşıyor'

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Atom Enerjisi Kurumu’nu ziyaret ederek sağlık, tedavi ve radyofarmasötik üretimi alanında nükleer bilim insanlarının geliştirdiği son çalışmaları inceledi. Pezeşkiyan, incelemelerinin ardından kurumun üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında düzenlenen toplantıda konuşan Pezeşkiyan, İran’ın radyofarmasötik üretimindeki konumuna dikkat çekerek, bu teknolojinin milli gelir oluşturma ve küresel pazarlarda yer edinme açısından stratejik önem taşıdığını söyledi. Pezeşkiyan, "Bugün ülkemiz için modern teknolojilerden yararlanmak ve küresel rekabete güçlü şekilde girmek hayati önem taşıyor" diye konuştu.

"İRAN'I MONTAJ SANAYİSİNE BAĞIMLI TUTMAK İSTİYORLAR"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bazı küresel güçlerin bağımsız ülkeleri ileri teknolojilerden mahrum bırakmaya çalıştığını belirterek, "Emperyalist güçler, İran gibi bağımsız ülkeleri montaj sanayisine bağımlı tutmak istiyor. Kendileri üretip ilaç geliştiriyor ve bunları diğer ülkelere fahiş fiyatlarla satmayı hedefliyor" ifadelerini kullandı.

"BİLİMİMİZİN KAYNAĞI BİNALAR DEĞİL, BİLİM İNSANLARIMIZDIR"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, nükleer bilimin asıl gücünün İranlı bilim insanlarının bilgi ve birikiminde olduğunu belirterek, "Binaları ve tesisleri yıkmakla bir şey elde edemezler. Biz yeniden, hem de daha güçlü şekilde inşa ederiz. Nükleer bilimimizin kaynağı binalar değil, bilim insanlarımızdır" şeklinde konuştu.

"NÜKLEER SİLAH ÜRETİMİ GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"

Pezeşkiyan, İranlı nükleer bilim insanlarına yönelik suikastların ve ülkeye karşı yürütülen düşmanlığın, küresel aktörlerin İran’ın bilimsel ve teknolojik bağımsızlığından duyduğu rahatsızlıktan kaynaklandığını söyledi.

Pezeşkiyan, "Defalarca ifade ettiğimiz gibi nükleer silah üretimi gündemimizde değil ve onlar da bunun farkında. Buna rağmen yalan iddialarını İran’ın ilerleyişini durdurmak için bahane olarak kullanıyorlar. Gençlerimiz ve bilim insanlarımız ülkenin sorunlarını çözme ve ihtiyaçlarını karşılama gücüne sahip. Öyle oturup hiçbir şey yapmayacak değiller. Bu yeteneklerini ulusal ihtiyaçlarla birleştirdiler ve bu yolu kararlılıkla sürdürüyorlar" dedi.

"AMACIMIZ NÜKLEER SİLAH ÜRETMEK DEĞİL, ÜLKENİN REFAHINI ARTIRMAKTIR"

İran’ın barışçıl nükleer faaliyetlerine yönelik kasıtlı propaganda nedeniyle kamuoyunda "nükleer" kelimesinin atom bombası ile özdeşleştirilmeye çalışıldığını söyleyen Mesud Pezeşkiyan, bunun gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, "Nükleer endüstri, geniş bilimsel ve endüstriyel kapasitelere sahip bir alandır. Bu alanın yalnızca küçük ve insanlık dışı bir kısmı silah yapımıyla ilgilidir. Geri kalan tüm faaliyetler, insanlığın temel ihtiyaçlarına hizmet etmektedir. Bizim amacımız nükleer silah üretmek değil, halkın ihtiyaçlarını karşılamak ve ülkenin refahını artırmaktır" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN İRAN'IN NÜKLEER TESİSLERİNİ SALDIRISI

ABD, 22 Haziran Pazar gününün erken saatlerinde İran'daki üç nükleer tesisi vurdu. İran'dan, ABD'nin "saldırganlıklarına bir cevap alması gerektiği" açıklaması geldi.

ABD Başkanı Trump, Amerikan uçaklarının İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini vurduğunu açıkladı.

Trump, bu tesislerdeki nükleer kapasitenin "tamamen yok edildiğini" söyledi.