İsrailli diplomatın oğlu ABD'de polisi kasten ezdi! 500 dolar bağışla aklandı

İsrailli diplomatın oğlu ABD'de polisi kasten ezdi! 500 dolar bağışla aklandı

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
İsrailli diplomatın oğlu ABD&#039;de polisi kasten ezdi! 500 dolar bağışla aklandı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Florida’da İsrailli diplomat Eli Gil’in 19 yaşındaki oğlu Avraham Gil, bir polis memurunu bilerek ezdi. Ancak mahkeme kararı infial uyandırdı: Gil, yalnızca 500 dolar bağış ve 100 saat toplum hizmetiyle tüm suçlardan aklandı.

ABD'nin Florida eyaletinde İsrailli diplomat Eli Gil'in 19 yaşındaki oğlu Avraham Gil, bir polis memurunu bilerek ezdi. Kısa süre sonra sivil araçları tehlikeye atan yüksek hızlı bir kovalamacaya girdi. Olayın ardından tutuklanan Gil hakkındaki tüm suçlamalar düşürüldü.

"KASTEN EZDİ" AMA SERBEST KALDI

Olay, 2024 yılında Ocak ayında Sunny Isles Beach bölgesinde yaşandı. Resmî kayıtlara göre Avraham Gil, motosikletle bir polisin kasten üzerinden geçti. Memur ağır şekilde yaralandı. 

Buna rağmen Miami-Dade savcıları, Gil’e “ön yargısız yargılama programı” (pre-trial diversion) adı verilen özel bir seçenek sundu. Genellikle ilk kez suç işleyenlere verilen bu uygulama sayesinde Gil, 100 saat toplum hizmeti yapacak, trafik okuluna gidecek, 500 dolar bağışta bulunacak ve ehliyetini kullanmayacak. Tüm koşulları yerine getirdiğinde hakkındaki davalar tamamen düşecek.

İsrailli diplomatın oğlu ABD'de polisi ezdi! 500 dolar bağışla aklandı - 1. Resim

ABD ADALETİNDE AYRICALIKLI MUAMELE

Yargıç Teresa Pooler, duruşmada “Ne yapman gerektiğini yaparsan eyalet suçlamaları düşürecek.” dedi.

Gil, “kamu görevlisine saldırı” ve “direnme” suçlamalarıyla tutuklanmıştı ancak savcılık bu suçlamaların hiçbirini sürdürmedi. Tek kalan “görevli memura karşı ağır saldırı” suçlamasının da anlaşmayla kapanmış oldu.

"ABD POLİSİ EZ, İSRAİL ORDUSUNA KATIL"

Gil, olaydan sonra polise bir mektup yazarak “Bu olay hayatımda büyük bir uyarı oldu.” ifadelerini kullandı ve İsrail'e dönüp orduya katılacağını açıkladı. “Bu olaydan önce kamu hizmeti görevi düşünüyordum, şimdi aktif askeri birime katılmayı seçtim.” dedi.

Ailesinin diplomatik vizesi Temmuz 2026 sonunda sona erecek. Gil’in avukatı, gencin o tarihten önce programı tamamlayarak sabıka kaydını temizleyeceğini belirtti. 

Kaynak: Dış Haberler

