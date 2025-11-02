Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
17 yıldır kayıptı, 'ölü' ilan edilmişti... Bir anda ortaya çıktı, tavırları ise dikkat çekti

Bulgaristan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 17 yıl önce kaybolan ve arananlar listesine alınan, 12 yıl önce ise 'ölü' ilan edilen bir adam, ülkedeki bir milli parkta bir anda ortaya çıktı. Şahsın tavırları ise dikkat çekiciydi.

Bulgaristan'da şaşkınlığa çeviren bir olay yaşandı.

Ülkenin ulusal basında yer alan haberlere göre, Pirin Milli Park Müdürlüğü, park görevlileri tarafından yapılan rutin denetim sırasında izinsiz kamp kurduğu belirlenen bir erkek tespit edildiğini bildirdi.

TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ, POLİS ÇAĞIRILDI

Haberlere göre, görevlilerin kimlik kontrolü yapmak istemesi üzerine şüphelinin agresif tavırlar göstermesi sebebiyle bölgeye polis çağırıldı.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle, kimlik belgeleri bulunmayan kişi Bansko İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

12 YIL ÖNCE 'ÖLDÜ' DENDİ

Yapılan incelemede, söz konusu kişinin 2008'de ulusal ve uluslararası düzeyde arananlar listesine alındığı, 2013'te ise bulunamadığı için mahkeme tarafından ölü ilan edildiği belirlendi.

Pirin Milli Parkı Müdürü Rosen Banenski, basına yaptığı açıklamada, "Görünüşe göre Rusçuklu olduğu tespit edilen bu kişi, yıllardır dağda münzevi bir şekilde hayatta kalmış. Park görevlileri sayesinde artık kimliği tespit edildi" dedi.

Bulgaristan'ın Yunanistan ve Kuzey Makedonya sınırları yakınındaki Pirin Dağları, 2 bin 914 metreye ulaşan rakımıyla ülkenin en yüksek ikinci zirvesine sahip. Dağların bulunduğu yaklaşık 40 bin hektarlık alan milli park ilan edilerek 1983'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı. Buzul gölleri, şelaleler, mağaralar ve iğne yapraklı ormanlarıyla bilinen Pirin Milli Parkı, ayı ve kurt gibi vahşi hayvanlara da ev sahipliği yapıyor.

