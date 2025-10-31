Komşudan AB'ye petrol freni! Enerji krizi korkusu yasak getirdi

Bulgaristan Parlamentosu, başta dizel ve uçak yakıtı olmak üzere petrol ürünlerinin diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelere ihracatını ve topluluk içi tedarikini geçici olarak yasaklayan tasarıyı onayladı. Karar, Cuma günü (31.10.2025) yapılan oylamada 135 "evet", 4 "hayır" ve 42 "çekimser" oyla kabul edildi.

BULGARİSTAN'DA ENERJİ KRİZİ KORKUSU

Parlamento Bütçe ve Finans Komitesi’nin hazırladığı karara göre bu önlem, ABD’nin Rus enerji şirketi Lukoil’e yönelik yaptırımlarının ardından Bulgaristan’ın enerji güvenliğini korumayı ve iç yakıt piyasasındaki istikrarı sağlamayı amaçlıyor.

Sofya Haber Ajansı'ndan edinilen bilgilere göre teklif, GERB milletvekili Delyan Dobrev, DPS–Yeni Başlangıç’tan Stanislav Anastasov'un partisinden Pavela Mitova ve BSP–Birleşik Sol’dan Atanas Atanasov tarafından sunuldu ve gün içinde olağanüstü komite oturumunda tartışıldı.

Genel Kurul’daki oylamada teklif, GERB, WCC–DB, DPS–Yeni Başlangıç, BSP–Birleşik Sol, "Böyle Bir Halk Var", Haklar ve Özgürlükler İttifakı ve iki bağımsız milletvekilinin desteğini aldı. Karara “Büyüklük” partisi karşı çıkarken, "Yeniden Doğuş" ve MECH partileri çekimser kaldı. Yasa, yerli veya yabancı gemi ve uçakların yakıt ikmali ile AB ve NATO üyesi ülkelerin silahlı kuvvetlerine yapılacak tedarikleri yasaktan muaf tutuyor.

BULGARİSTAN DİZEL VE JET YAKITI İHRACATINI DURDURDU

Tedbirin uygulanmasından, ihracat için Gümrük Ajansı Başkanı ve topluluk içi tedarikler için Ulusal Gelir Ajansı İcra Direktörü sorumlu olacak. Gümrük Başkanı, belirli durumlarda ihracata veya tedarike izin verebilecek; bu izinler yedi gün içinde yürürlüğe girecek ve ulusal güvenliği koruma gerekçesiyle değiştirilebilecek veya iptal edilebilecek.

Ayrıca Parlamento, Devlet Rezervleri ve Savaş Stokları Ajansı Başkanına, 7 Kasım’a kadar Petrol ve Petrol Ürünleri Stokları Yasası kapsamında depolanan yakıt miktarlarını denetleme talimatı verdi.

Milletvekilleri, yasağın gerekçesinin yakıt fiyatlarının yapay biçimde yükselmesini önlemek olduğunu vurguladı. GERB’li Delyan Dobrev, ülkenin altı aylık yakıt rezervine sahip olduğunu söyleyerek "aşırı temkinli yaklaşımları" eleştirdi. WCC–DB’den Bogdan Bogdanov ise kararın “panik sonucu alınmış bir adım” olduğunu belirterek Lukoil Neftohim Burgas rafinerisinin stratejik önemine dikkat çekti.

"HÜKÜMET KORKUYLA HAREKET EDİYOR"

"Yeniden Doğuş" partisinden Tsoncho Ganev, hükümeti "korkuyla hareket etmekle" suçlayarak yaptırımlar tam olarak yürürlüğe girdiğinde yakıt tedarikinin nasıl sağlanacağını sordu. DPS–Yeni Başlangıç’tan Yordan Tsonev ise kararın kamu piyasası verilerine dayandığını ve perakende ağında şu anda üç aylık yakıt bulunduğunu, krizi önlemek için gelecek hafta ilave önlemler alınacağını belirtti.

MECH partisinden Krasimir Manov, rafineriyi denetlemek üzere özel bir yöneticinin atanması çağrısında bulunarak şeffaflığın sağlanması ve izinsiz yakıt transferlerinin engellenmesi gerektiğini, aksi halde ülkenin enerji istikrarının tehlikeye gireceğini uyardı.