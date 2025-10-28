Komşuda Avrupa'ya yeni silah üssü! "İleride büyük savunma ihtiyaçları olacak..."

Bulgaristan hükümeti ile Alman savunma sanayi devi Rheinmetall, ülkenin merkezinde barut ve top mermisi üretim tesisi kurulmasına yönelik ortak girişim anlaşması imzaladı.

AVRUPA'NIN SAVUNMA ÖZERKLİĞİ İÇİN DEV ADIMLAR

Bulgar hükümetinden yapılan açıklamaya göre, planlanan tesis ülkenin savunma sanayisine yapılan en büyük yatırımlardan biri olacak. Projenin, Avrupa Birliği (AB) ve NATO’nun Avrupa’nın savunma özerkliğini güçlendirme çabalarına da katkı sağlaması hedefleniyor.

KOMŞUDA SAVUNMA SANAYİ ÜRETİM TESİSİ

Anlaşma kapsamında, Bulgaristan’ın devlete ait silah üreticisi VMZ ile Rheinmetall, Sopot kentinde barut, 155 milimetre top mermileri ve modüler itici yük sistemleri üretmek üzere bir fabrika inşa edecek.

Tarafların, tesisin yapımı için 1 milyar euronun (yaklaşık 1,2 milyar dolar) üzerinde yatırım yapması öngörülüyor. Fabrikanın 14 ay içinde faaliyete geçmesi planlanıyor.

Rheinmetall Üst Yöneticisi (CEO) Armin Papperger, tesisin yılda 150 bin tam atış modüler itici yük ve yaklaşık 100 bin 155 milimetre top mermisi üreteceğini belirterek, "Üretim hem Bulgaristan’ın hem de ihracatın ihtiyaçlarına hizmet edecek" dedi.

NATO'NUN BÜYÜK SAVUNMA İHTİYAÇLARI OLACAK...

Papperger, Avrupa ve NATO’nun önümüzdeki yıllarda "büyük savunma ihtiyaçları" olacağını vurgulayarak, "Rheinmetall daha fazla yatırım yapacak ve eminim diğer Avrupa ortakları da Bulgaristan’a yatırımda bulunacak" ifadelerini kullandı.

Tesisin, AB ve NATO üyesi Bulgaristan’da yaklaşık bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

Bulgaristan Başbakanı Rossen Jeliazkov, projeyi "ülkenin sanayi ve savunma kapasitesinde önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

Bulgaristan, uzun süredir Sovyet dönemi silahlarına yönelik mühimmat üretiminde uzmanlaşmış durumda. Ukrayna’nın en çok kullandığı bu mühimmat türlerinin yanı sıra, son yıllarda ülke, Avrupa fonlarıyla üretim tesislerini modernize ederek NATO standartlarında mühimmat üretimine yönelmişti.

Hükümet verilerine göre, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana büyüme gösteren Bulgaristan savunma sanayii, ülke gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 4’ünü oluşturuyor.