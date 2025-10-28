Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
AB–Sırbistan arasında Türkiye kavgası! "Birliğe alın"

AB–Sırbistan arasında Türkiye kavgası! "Birliğe alın"

Avrupa’da beklenmedik bir çıkış gündemi sarstı. Sırbistan’dan gelen açıklama Brüksel’i karıştırırken, “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne alınması” çağrısı tansiyonu yükseltti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen geçtiğimiz hafta Belgrad’a yaptığı ziyarette Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşmüştü.

Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Sırbistan’ın AB’ye katılım sürecinde somut adımlar atması gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Pozisyonumuz açık. Özgürlük, baskı değil; ortaklık, boyun eğdirme değil; diplomasi, saldırganlık değil. Şimdi Sırbistan’ın üyelik yolunda adımlar atması için doğru zaman."

Ancak Sırbistan cephesinden olumsuz  bir cevap geldi.

"TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞİ'NE KABUL EDİLMESİNİ TERCİH EDERİZ"

Sırbistan Güvenlik ve Bilgi Ajansı’nın (BIA) direktörü Aleksandar Vulin, bu çağrılara tepki göstererek şunları söyledi:

"AB bizden Rusya'ya sırt çevirmemizi bekliyor ama Sırbistan'ın Rusya'ya ihanet etmesindense Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne kabul edilmesini tercih ederiz."

 AB üyeliği konusunda Avrupa’daki çifte standarda da dikkat çeken Sırp yetkili, "Kimse bize AB’ye katılmak isteyip istemediğimizi sormadı. Ama Sırbistan’ın bu macera hakkında ne düşündüğünü öğrenmenin bir yolunu bulacağız" dedi.

Ankara son aylarda hem Gümrük Birliği’nin güncellenmesi hem de vize serbestisi konularında Avrupa kurumlarıyla yoğun diplomatik temas yürütüyor.

AB İÇİNDE FİKİR AYRILIĞI DERİNLEŞİYOR

Brüksel kulislerinde bazı üye ülkeler Türkiye’nin katılım sürecine yeniden kapı aralamaktan yana olurken, bazıları süreci dondurmak istiyor.

