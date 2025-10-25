Komşuda kışın araç kullanımı yasağı! Tarih belli oldu, havayı kirleten trafiğe çıkamayacak

1 Aralık’tan itibaren Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da hava kirliliğini azaltmak amacıyla araç trafiğine yeni kısıtlamalar getirilecek.

SOFYA'DA HAVA KİRLİLİĞİNE KARŞI YENİ ARAÇ YASAĞI BAŞLIYOR

Sofya Haber Ajansı'ndan elde edinilen bilgilere göre Ekogrup I ve II’ye ait araçlar, şehir merkezinde özellikle Küçük Halka (Small Ring) alanında sınırlamalara tabi olacak. Ekogrup I araçları (Çevreye olan olumsuz etkileri azaltmak amacıyla üretilen veya kullanılan yakıt türü) ayrıca Büyük Halka (Big Ring) bölgesinde de kısıtlanacak. Bu önlemler 28 Şubat 2026’ya kadar yürürlükte kalacak.

Küçük Halka, Vasil Levski Bulvarı, Patriarch Evtimiy Bulvarı, General M. D. Skobelev Bulvarı, Opalchenska Caddesi ve Slivnitsa Bulvarı ile çevrili. Büyük Halka ise Slivnitsa Bulvarı, Danail Nikolaev Bulvarı, Sitnyakovo Bulvarı, Mihai Eminescu Bulvarı, P. Yavorov Bulvarı, Nikola Y. Vaptsarov Bulvarı, Atanas Dukov Bulvarı, Lyuba Velichkova Bulvarı, Srebarna Bulvarı, Henrik Ibsen Bulvarı, P. Yu. Todorov Bulvarı, I. E. Geshov Bulvarı ve K. Velichkov Bulvarı dahil olmak üzere daha geniş bir alanı kapsıyor.

Kısıtlama, belirli çevresel sınıflamaya sahip M1 (Sürücü dışında en fazla sekiz kişilik oturma yeri olan, yolcu taşımaya yönelik motorlu araçlar) ve N1 (Kamyonet tarzı otomobil) kategorisi araçları hedefliyor.

YEREL SÜRÜCÜLER VE YETKİLİLER İÇİN ÖZEL GEÇİŞ HAKKI

Küçük Halka’da ekogrup I araçları 1 Aralık 2023’ten itibaren yasaklandı; 1 Aralık 2024’ten itibaren ekogrup I ve II araçları; 1 Aralık 2028’den itibaren ise ekogrup I, II ve III araçları yasak kapsamına alınacak.

Büyük Halka’da ekogrup I araçları için kısıtlama 1 Aralık 2025’te başlayacak; ekogrup I ve II araçları ise 1 Aralık 2027’den itibaren yasaklanacak. Kısıtlanan yollar uygun trafik işaretleriyle gösterilecek.

Kısıtlamalara rağmen bazı sürücüler giriş yapabilecek. Küçük veya Büyük Halka içinde yaşayan ve elektronik yerel park vignetine sahip vatandaşlar veya bölgede ikamet eden ancak vignette sahibi olmayanlar giriş yapabilecek.

Tercihli park kartı sahipleri de muaf tutulacak. Sofya dışından gelen ve bölgede çalışan sürücüler ise erişim için gerekli belgeleri sunmak zorunda. Başvurular, "Evropeiski Sauiz" metro istasyonu, 17 Budapeşte Caddesi, 1 Vazrazhdane Meydanı’ndaki Merkez Karayolu İdaresi ofislerinden veya Güvenli Elektronik Teslim Sistemi üzerinden yapılabilecek. Zaten yerel park vignetine sahip olanların ayrıca başvuru yapmasına gerek yok.

Önlemler, merkezi Sofya’da kirlilik oluşturan araçların sayısını kademeli olarak azaltmayı hedeflerken, aynı zamanda bölge sakinleri ve yetkili sürücülerin erişimini güvence altına almayı amaçlıyor.