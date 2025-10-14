Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Lider İspanya, Bulgaristan'ı gole boğdu

Lider İspanya, Bulgaristan'ı gole boğdu

Lider İspanya, Bulgaristan'ı gole boğdu
Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ın da yer aldığı E Grubu'nda İspanya, konuk ettiği Bulgaristan'ı 4-0 mağlup etti ve 4'te 4 yaptı.

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ın da yer aldığı E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan'ı konuk etti.

José Zorrilla Stadyumu'nda oynanan mücadeleden ev sahibi İspanya, 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 35 ve 57. dakikalarda Mikel Merino, 79. dakikada kendi kalesine Atanas Atanasov Chernev ve 90. dakikada penaltıdan Mikel Oyarzabal attı.

Bu galibiyetle İspanya, E Grubu'nda 4'te 4 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Bulgaristan ise henüz puanla tanışamadı.

İspanya, gruptaki bir sonraki maç haftasında Gürcistan ile deplasmanda karşılaşacak. Bulgaristan ise Türkiye'ye konuk olacak.

Merih Demiral memleketinde duble yaptı
