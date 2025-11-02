Felakette 26 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi kayıp! Kenya'daki heyelan onlarca kişiye mezar oldu

Kenya'daki Rift Vadisi'nde şiddetli yağışların ardından meydana gelen heyelanda can kaybı 26’ya yükseldi.

Kenya'nın batısındaki Rift Vadisi'nde bulunan Elgeyo Marakwet bölgesinde dün şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen heyelanda can kaybı arttı.

25 KİŞİ HALA KAYIP

Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura, yaptığı açıklamada heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısının 26’ya yükseldiğini belirterek, 25 kişinin hala kayıp olduğunu aktardı.

Mwaura, 26 kişinin ise ekipler tarafından kurtarıldığını ifade etti.

GEÇEN YIL DA BENZER FELAKET YAŞANMIŞTI

Kenya’da geçtiğimiz yıl meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 61 kişi hayatını kaybetmişti.