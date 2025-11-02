Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Felakette 26 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi kayıp! Kenya'daki heyelan onlarca kişiye mezar oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kenya'nın Elgeyo Marakwet bölgesinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen heyelan afetinde bilanço ağırlaşıyor. Hükümet Sözcüsü afette can kaybının 26'ya yükseldiğini açıkladı. Öte yandan 25 kişinin ise hala kayıp olduğu belirtildi.

Kenya'daki Rift Vadisi'nde şiddetli yağışların ardından meydana gelen heyelanda can kaybı 26’ya yükseldi.

Kenya'nın batısındaki Rift Vadisi'nde bulunan Elgeyo Marakwet bölgesinde dün şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen heyelanda can kaybı arttı.

25 KİŞİ HALA KAYIP 

Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura, yaptığı açıklamada heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısının 26’ya yükseldiğini belirterek, 25 kişinin hala kayıp olduğunu aktardı.

Mwaura, 26 kişinin ise ekipler tarafından kurtarıldığını ifade etti.

GEÇEN YIL DA BENZER FELAKET YAŞANMIŞTI 

Kenya’da geçtiğimiz yıl meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 61 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

