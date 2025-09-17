Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Behzat Ç. yeni bölüm çıktı mı, Çekiç ve Gül 3. sezon 7. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Behzat Ç. yeni bölüm çıktı mı, Çekiç ve Gül 3. sezon 7. bölüm ne zaman yayınlanacak?

- Güncelleme:
Behzat Ç. yeni bölüm çıktı mı, Çekiç ve Gül 3. sezon 7. bölüm ne zaman yayınlanacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Behzat Ç.’nin geçmişiyle yüzleştiği Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinde 3. sezon heyecanı devam ediyor. Savcı Esra ve Ercüment Çözer karakterleri diziye yeniden dahil olurken, "Behzat Ç. yeni bölüm çıktı mı, Çekiç ve Gül 3. sezon 7. bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları arama motorlarında öne çıkıyor.

Türk televizyon tarihine damga vuran Behzat Ç. karakteri, yeni sezon bölümleriyle seyircilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Savcı Esra ve Ercüment Çözer karakterlerinin geri dönüşüyle izleyicileri ekranlara kilitleyen Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nde 3. sezon 7. bölümün yayınlanacağı tarih merakla bekleniyor.

Yayınlandığı ilk günden bu yana internet platformlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan dizide, aynı zamanda Etimesgut Belediye Başkanlığı göreviyle siyaset arenasında sahne alan Erdal Beşikçioğlu başrol oyunculuğuyla öne çıkıyor.

Behzat Ç. yeni bölüm çıktı mı, Çekiç ve Gül 3. sezon 7. bölüm ne zaman yayınlanacak? - 1. Resim

BEHZAT Ç. YENİ BÖLÜM ÇIKTI MI?

Dizinin 3. sezonunda Demirdelen ailesinin çöküşü sonrası sağlanan geçici huzur, yeni bir cinayetle bozuluyor. Behzat Ç.’nin geçmişiyle yüzleştiği anlar, izleyicileri hikayenin içine sürüklüyor. 

Savcı Esra ve Ercüment Çözer karakterleri dizide yeniden boy gösteriyor. Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nde 3. sezon 7. bölümün ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor.

Behzat Ç. yeni bölüm çıktı mı, Çekiç ve Gül 3. sezon 7. bölüm ne zaman yayınlanacak? - 2. Resim

ÇEKİÇ VE GÜL 3. SEZON 7. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinin 3. sezon 7. bölümü, 19 Eylül 2025 Cuma günü HBO Max platformunda seyirciyle buluşacak.

İzleyicilerin ilgiyle karşıladığı dizi, internet platformlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor.

Behzat Ç. yeni bölüm çıktı mı, Çekiç ve Gül 3. sezon 7. bölüm ne zaman yayınlanacak? - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

