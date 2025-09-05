Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Behzat Ç. 3. sezon 6. bölüm ne zaman? Sezon finali tarihi belli oldu

Behzat Ç. 3. sezon 6. bölüm ne zaman? Sezon finali tarihi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Behzat Ç. 3. sezon 6. bölüm ne zaman? Sezon finali tarihi belli oldu
Behzat Ç., HBO Max, Sezon Finali, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sevilen yerli polisiye dizisi Behzat Ç., "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" adıyla HBO Max'te izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yeni bölüm heyecanı sürerken Behzat Ç. Çekiç ve Gül 6. bölüm ve sezon finali tarihi merak ediliyor.

Ankara'nın kaotik sokaklarında geçen Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi, 3. sezonuyla devam ederken 6. bölüm yayın tarihi ve sezon finali detayları merak konusu oldu. İşte, Behzat Ç. Çekiç ve Gül bölüm yayın tarihleri...

BEHZAT Ç. 3. SEZON 6. BÖLÜM NE ZAMAN?

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin 3. sezon 6. bölümü, 12 Eylül 2025 Cuma günü HBO Max platformunda yayınlanacak. Dizi, 8 Ağustos 2025’te yayın hayatına başladı ve 3. sezonuyla büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor. Her hafta Cuma günleri yeni bölümleriyle platformda yerini alan dinin zi5 Eylül’de yayınlanan 5. bölümün ardından hayranlar, 6. bölümde neler olacağını merak ediyor.

Behzat Ç. 3. sezon 6. bölüm ne zaman? Sezon finali tarihi belli oldu - 1. Resim

Savcı Esra’nın (Canan Ergüder) dönüşüyle sarsılan Behzat, oğlu Hürriyet ile tanışmasının ardından bölümlerde yaşanacak detaylar takipçileri heyecanlandırıyor.

Behzat Ç. 3. sezon 6. bölüm ne zaman? Sezon finali tarihi belli oldu - 2. Resim

BEHZAT Ç. ÇEKİÇ VE GÜL KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK?

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin 3. sezonu, toplam 8 bölümden oluşacak ve sezon finali 8. bölümle 26 Eylül 2025 Cuma günü gerçekleşecek.

Sezon finalinin yaklaşmasıyla finalde neler olacağına dair teoriler çoğalıyor. Dizinin önceki sezonlarında olduğu gibi, 3. sezon finali de karakterlerin kişisel mücadelelerini Ankara’nın atmosferiyle birleştirerek izleyicileri etkileyeceğe benziyor. 

Behzat Ç. 3. sezon 6. bölüm ne zaman? Sezon finali tarihi belli oldu - 3. Resim

BEHZAT Ç. 3. SEZON BÖLÜM TARİHLERİ

1. Bölüm: 8 Ağustos

2. Bölüm: 15 Ağustos

3. Bölüm: 22 Ağustos

4. Bölüm: 29 Ağustos

5. Bölüm: 5 Eylül

6. Bölüm: 12 Eylül

7. Bölüm: 19 Eylül

8. Bölüm: 26 Eylül 

