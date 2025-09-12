Teşkilat ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu? Teşkilat 6. sezon için geri sayım!

TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kırarak seyirciyi ekranlara kilitleyen dizisi Teşkilat’ta yeni sezon heyecanı başlıyor. Pazar akşamları ekranlara gelen dizinin 6. sezon tanıtımı 24 Ağustos 2025'te yayınlandı. 148. bölümüyle sezon finali yapan dizinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Peki, Teşkilat ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu? Teşkilat dizisinde 6. sezon için geri sayım başladı.

TEŞKİLAT NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TRT 1’in geniş bir seyirci kitlesine sahip dizisi Teşkilat, yaz molasının ardından ekranlara geri dönüyor. Yeni sezon tanıtımı yayınlanan dizinin 28 Eylül 2025 Pazar akşamı saat 20.00'de ekranlara gelmesi bekleniyor.

TEŞKİLAT YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Teşkilat dizisinde 6. sezon başlangıç tarihiyle ilgili TRT 1 ve yapımcı Tims & B Productions’tan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Öte yandan kulis bilgilerine göre dizinin 28 Eylül 2025'te ekranlara geri döneceği tahmin ediliyor. Tolga Sarıtaş’ın canlandırdığı "Altay" karakterinin yeni sezona damga vurması bekleniyor.

TEŞKİLAT YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?