Haberler > Haberler > Teşkilat ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu? Teşkilat 6. sezon için geri sayım!

Teşkilat ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu? Teşkilat 6. sezon için geri sayım!

- Güncelleme:
Teşkilat ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu? Teşkilat 6. sezon için geri sayım!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat, yeni sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin 6. sezonu için geri sayım başlarken, "Teşkilat ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu?" soruları arama motorlarında öne çıkıyor. 

TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kırarak seyirciyi ekranlara kilitleyen dizisi Teşkilat’ta yeni sezon heyecanı başlıyor. Pazar akşamları ekranlara gelen dizinin 6. sezon tanıtımı 24 Ağustos 2025'te yayınlandı. 148. bölümüyle sezon finali yapan dizinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Peki, Teşkilat ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu? Teşkilat dizisinde 6. sezon için geri sayım başladı.

Teşkilat ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu? Teşkilat 6. sezon için geri sayım! - 1. Resim

TEŞKİLAT NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TRT 1’in geniş bir seyirci kitlesine sahip dizisi Teşkilat, yaz molasının ardından ekranlara geri dönüyor. Yeni sezon tanıtımı yayınlanan dizinin 28 Eylül 2025 Pazar akşamı saat 20.00'de ekranlara gelmesi bekleniyor.

Teşkilat ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu? Teşkilat 6. sezon için geri sayım! - 2. Resim

TEŞKİLAT YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Teşkilat dizisinde 6. sezon başlangıç tarihiyle ilgili TRT 1 ve yapımcı Tims & B Productions’tan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Öte yandan kulis bilgilerine göre dizinin 28 Eylül 2025'te ekranlara geri döneceği tahmin ediliyor. Tolga Sarıtaş’ın canlandırdığı "Altay" karakterinin yeni sezona damga vurması bekleniyor.

Teşkilat ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu? Teşkilat 6. sezon için geri sayım! - 3. Resim

TEŞKİLAT YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

  • Tolga Sarıtaş - Altay Yalçındağ

  • Rabia Soytürk - Hilal Turhantürk

  • Yunus Emre Yıldırımer - Korkut Sönmezay

  • Serdar Yeğin - Uzay Çelenkli

  • Murat Han - Hamdi Karaçay

  • Tuvana Türkay - Kate

  • Adnan Biricik - Akif Batı

  • Erkan Petekkaya - Ejder Tangöz

  • Ali İl - Ferman

  • Melisa Akman - Nazlı Hisarca

  • Özgür Koç - Levent

  • Özlem Maden - Güniz Karaçay

  • Jessica May - Mathilda

  • Bilgi Nur Aydoğmuş - Linda

  • Atilla Saral - Nazım Tuna

  • Gizem Sevim - Sultan

