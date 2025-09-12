İstanbul toplu taşımaya yüzde 30 zam: Tam bilet, öğrenci bileti ve aylık akbil fiyatları ne kadar olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, otobüs, İETT, metro, metrobüs, minibüs, tramvay ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarıyla taksi ve okul servislerine yüzde 30 zam talebinde bulundu. Teklifin kabul edilmesi halinde vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını zamlı tarifeyle kullanabilecek.

İstanbullular toplu taşıma zammıyla ilgili detayları yakından takip ederken, “Tam bilet, öğrenci bileti ve aylık akbil fiyatları ne kadar olacak?” soruları da aramalarda öne çıkıyor.

TAM BİLET, ÖĞRENCİ BİLETİ VE AYLIK AKBİL FİYATLARI

İBB Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu tarafından hazırlanan yüzde 30 oranındaki zamlı tarife kapsamında fiyatlar şöyle değişecek:

Öğrenci bileti : 13,18 TL → 17,13 TL

Öğrenci İstanbulkart aylık abonman : 381 TL → 435,30 TL

Elektronik tam bilet : 27 TL → 35 TL

Mavi İstanbulkart aylık abonman: 2.120 TL → 2.748 TL

Deniz yolu taşımacılığında ise ücretler şu şekilde olacak:

Üsküdar-Eminönü : 34,20 TL → 44,33 TL

Kadıköy-Eminönü & Kadıköy-Beşiktaş : 38,11 TL → 49,40 TL

Bostancı-Adalar: 100,45 TL → 130,22 TL

TAKSİMETRE ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Taksilerde talep edilen zamlı tarifeler ise şöyle:

Taksimetre açılış ücreti : 42 TL → 54,50 TL

Kilometre başına mesafe ücreti : 28 TL → 36,30 TL

Saatlik zaman tarifesi : 350 TL → 453,71 TL

Kısa mesafe ücreti: 135 TL → 175 TL

Zamlı ulaşım tarifeleri kabul edilmesi halinde 15 Eylül 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.