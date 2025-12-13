Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman, ANTGİAD toplantısında yaptığı açıklamalarda Beşiktaş'taki dönemi ve hakkında konuştu. Orman, spor yönetiminde başarının tesadüf olmadığını vurgulayarak, doğru kadro, doğru teknik ekip, sağlam finansal yapı ve birlik olmuş bir camianın şampiyonluğun temel anahtarı olduğunu söyledi.

Beşiktaş’ın eski başkanlarından Fikret Orman, Antalya Genç İş İnsanları Derneği’nin (ANTGİAD) aralık ayı genişletilmiş üye toplantısında spor ve yöneticilik deneyimlerini paylaştı. Açılış konuşmasının ardından sahneye davet edilen Fikret Orman, Başkan Ercan Yavaş'ın sorularını büyük bir açıklık ve samimiyetle cevapladı. Beşiktaş dönemine ve sportif başarının arkasındaki yönetim anlayışına dair değerlendirmelerde bulunan Orman, doğru planlama ve camia bütünlüğünün başarıdaki belirleyici rolüne dikkat çekti. Fikret Orman, "Başarı tesadüf değildir. Doğru kadroyu kurmak, doğru hocayı seçmek, doğru finansal modeli uygulamak ve camiayı tek yürek yapmak zorundasınız" dedi.

"BEŞİKTAŞ BÜYÜK BİR KULÜPTÜ"

"Başkanlığa aday olmaya nasıl karar verdiniz?" sorusuna Orman, Beşiktaş'ın zorlu bir dönemden geçtiğini ve sorumluluktan kaçamayacağını hissettiği için aday olduğunu söyledi.

"Göreve geldiğinizde karşınızdaki tablo nasıldı?" sorusuna ise Orman şu sözlerle cevap verdi: "Beşiktaş büyük bir kulüptü ama ekonomik olarak ciddi sıkıntılar içindeydi. Bu tabloyu değiştirmek için hem finansal hem de yapısal dönüşüm gerekiyordu."

"Arka arkaya gelen şampiyonlukların ve Avrupa başarılarının görünmeyen stratejisi neydi?" sorusunu Orman şöyle cevapladı:

"Başarı tesadüf değildir. Doğru kadroyu kurmak, doğru hocayı seçmek, doğru finansal modeli uygulamak ve camiayı tek yürek yapmak zorundasınız. Biz o dönemde tüm bu unsurları aynı anda doğru yönetmeyi başardık."

"SÜLEYMAN SEBA İLE ANILMAK GURURDUR"

Söyleşinin duygusal bölümlerinden biri, Ercan Yavaş'ın, "Beşiktaş camiasında Süleyman Seba'dan sonra en iz bırakan başkanlardan biri olarak anılmak size ne hissettiriyor?" sorusuna ise Fikret Orman şu sözlerle cevap verdi:

"Süleyman Seba ile aynı cümlede anılmak büyük bir gururdur ama aynı zamanda omuzlarınıza büyük bir sorumluluk yükler. Ben Beşiktaş'ta kalıcı değerler bırakmak için çalıştım."

